Oto Nokia T10 Kids Edition – tablet, który ma rączkę

HMD Global opiekuje się telefonami marki Nokia, ale od czasu do czasu potrafi zaproponować coś, co można zaliczyć do gatunku rzeczy nietypowych – jak na przykład tablet dla dziecka.

Tablet dla mniejszej wersji dorosłych

Jakie są tablety dla dzieci, raczej dobrze wiemy. Zwykle mamy do czynienia ze sprzętami o niewygórowanej specyfikacji i podstawowych funkcjach. Czasem zapakowane są w jakieś wzmacniane, dzieckoodporne etui, żeby były w stanie przetrwać zrzucanie z blatów na podłogę lub inne nieodpowiedzialne zachowania.

Podobnie jest z nowym urządzeniem HMD Global, czyli tabletem Nokia T10 Kids Edition. To gadżet dla niewymagających, z 8-calowym ekranem HD, głośnikami stereo, portem słuchawkowym i funkcją odtwarzania OZO. Producent zapewnia dwa lata aktualizacji systemu oraz trzy lata comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń. Całość działa na Androidzie 12.

W środku mamy procesor Unisoc T606, 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, z opcjonalnym rozszerzeniem o 512 GB za pomocą karty microSD. Do tego dwa aparaty: 8 Mpix (tylni) i 2 Mpix (przedni), Bluetooth 5.0, GPS i dwuzakresowe Wi-Fi. Podzespoły działają dzięki energii płynącej z baterii 5250 mAh, którą naładujemy przez USB-C z mocą 10 W.

Na start w tablecie zainstalowano kilka przydatnych rodzicom programów, w tym aplikację Google Kids Space z rekomendowanymi, zatwierdzonymi przez nauczycieli, aplikacjami i treściami, które mają pozwolić najmłodszym się rozwijać i poszerzać horyzonty.

Oprócz tego w standardzie preinstalowana jest apka Google Family Link, pozwalająca kontrolować to, co nasze dziecko przegląda w internecie, zarządzać czasem, który na to poświęca i ustalić odpowiednie limity.

7 Ocena

Nietypowy pokrowiec w zestawie

Ponieważ dzieci potrafią nieraz zaskoczyć swoim talentem do destrukcji… właściwie dowolnej rzeczy, tablet Nokia T10 Kids Edition sprzedawany jest razem ze specjalnym etui ochronnym. Pomaga wyjść urządzeniu bez szwanku po upadkach i uderzeniach. Do tego, sam sprzęt jest odporny na zachlapania (IPX2), więc powinien przetrwać rozlanie wody na stole.

Nokia T10 Kids Edition (fot. HMD Global)

Dolna część etui może tez pełnić rolę uchwytu. Dzięki temu dziecko pewniej będzie trzymać urządzenie w dłoni lub je przeniesie.

W Polsce dostępne są dwie wersje kolorystyczne: czerwono-pomarańczowa oraz zielono-niebieska. Dystrybutor życzy sobie za to urządzenie 599 złotych.