Oto myPhone 2240 LTE, czyli prosty telefon w bardzo dobrej cenie

Najwięcej mówi się o naszpikowanych technologią smartfonach. Co jednak ze zwykłymi telefonami? Tutaj ciekawą propozycją wydaje się być myPhone 2240 LTE.

Co oferuje myPhone 2240 LTE?

Wiem, że najwięcej emocji wzbudza wyścig o coraz mocniejsze procesory, coraz lepsze aparaty czy coraz bardziej efektywne funkcje. Warto jednak wiedzieć, że obok, trochę jakby w cieniu smartfonów, wciąż dostępne są zwykłe telefony. Owszem nie zrobimy nimi wyjątkowo ładnego zdjęcia nocą, ale idealnie sprawdzą się do kontaktu z najbliższymi. Ponadto ich prostota, a także niska cena, będą wielkimi zaletami dla potencjalnych klientów.

Do grona tych prostych telefonów dołącza właśnie myPhone 2240 LTE. Wyposażony jest on w 1,77-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 126 x 180 pikseli. Do tego dochodzi 128 MB przestrzeni na dane użytkownika, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Mamy jeszcze gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz funkcję Dual SIM.

Na pokładzie dostępny jest również moduł pozwalający na łączność z siecią LTE. Natomiast za odpowiednią jakość rozmów zadba m.in. technologia VoLTE. Warto jeszcze dodać, że myPhone 2240 LTE oferuje Bluetooth, który może być wykorzystany do przesyłania różnego typu plików.

We wnętrzu obudowy znajdziemy też akumulator o pojemności 1000 mAh, który ładowany jest z wykorzystaniem USB-C. Jeśli chodzi o czas pracy, to producent informuje o 5 godzinach rozmów i nawet o 144 godzinach w trybie czuwania. Oba wyniki można uznać za jak najbardziej poprawne.

Dla wielu użytkowników zaletą telefonu myPhone 2240 LTE może okazać się wbudowana latarka. Owszem nie zapewni ona naprawdę mocnego światła, ale w wielu scenariuszach powinna okazać się przydatna. Należy jeszcze wiedzieć, że ten telefon nie jest wyposażony w żaden aparat.

Ile kosztuje myPhone 2240 LTE?

Jak już wspomniałem, omawiany telefon ma przede wszystkim spełnić oczekiwania osób, które poszukują prostego w obsłudze urządzenia do kontaktu z najbliższymi. Oczywiście tacy klienci często patrzą również na cenę, która musi być atrakcyjna i przede wszystkim niska. Na szczęście, tutaj myPhone 2240 LTE również powinien spełnić wymagania wielu użytkowników.

Telefon został bowiem wyceniony na 129 złotych i jest już dostępny w sklepie producenta.