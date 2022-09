Czy rozdzielczość HD w tablecie 9,7″ to czasem nie przesada, HONOR?

HONOR ma kilka nowych propozycji urządzeń, w tym jedno, które wydaje się jedną nogą tkwić jeszcze w poprzedniej epoce. Bo kto montuje wyświetlacze HD w tabletach o dużej przekątnej ekranu?

Tablet jak sprzed lat

HONOR zdaje się stwierdził, że nostalgia to fajna rzecz i że zatęsknić do starych, dobrych czasów jednak warto. Może i tak, ale dlaczego w taki sposób – wydając tablet, który mógłby z powodzeniem mieć premierę kilka lat temu?

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o nowość w postaci HONOR Pad X8 Lite. Szczęśliwie już nazwa wskazuje, że nie możemy mieć do czynienia ze zbyt zaawansowanym sprzętem. Stąd naszym oczom ukazuje się tablet z 9,7-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli i redukcją emisji światła niebieskiego TÜV Rheinland. Przy takim zagęszczeniu punktów niestety nie ma większych szans na obraz ostry jak żyleta.

HONOR Pad X8 Lite

O jakich elementach specyfikacji wspomina jeszcze oficjalna strona HONOR? W środku ma działać procesor MediaTek MT8786 (2,0 GHz), czyli ten sam układ, który gościł w HONOR Pad 7. Producent nie wymienia ilości RAM-u, ale nie spodziewałbym się więcej niż 3 GB.

HONOR Pad X8 Lite

Oprócz tego wyliczyć można wsparcie dla dwuzakresowego Wi-Fi, Bluetooth 5.1 oraz głośników stereo z systemem HONOR Histen. Tablet dysponuje dwoma aparatami: przednim 2 Mpix oraz tylnym 5 Mpix. Całość zasila bateria o pojemności 5100 mAh, ładowana przez USB-C. Zainstalowany system Android działa we współpracy z nakładką MagicUI 6.1. Obudowa ma wymiary 240,2 x 159 x 7,55 mm i waży 460 g.

HONOR nie podał ceny za nowy tablet, ale za taką listę podzespołów raczej nie spodziewalibyśmy się zbyt wysokich żądań.

HONOR ma jeszcze dwie rzeczy w zanadrzu

Oprócz tabletu, HONOR przygotował także dwa inne urządzenia: smartfon HONOR X8 5G oraz słuchawki Earbuds X.

HONOR 8X 5G

Jeśli chodzi o smartfon, będzie to raczej niedroga konstrukcja, z ekranem LCD 6,5 cala o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli, procesorem Qualcomm Snapdragon 480 plus (2,2 GHz), a także pamięcią 6 GB RAM i 128 GB miejsca na system i pliki. Zestaw fotograficzny obejmuje trzy matryce w module głównym (48 Mpix + dwa sensory dla wykrywania głębi oraz dla zdjęć makro) oraz aparat przedni 8 Mpix. Telefon zasilany jest przez baterię 5100 mAh z ładowaniem 22,5. HONOR 8X 5G dostępny jest już w sprzedaży za 229,99 funtów. Ceny w innych walutach zostaną zapewne podane wkrótce.

HONOR Earbuds X

Słuchawki nie zapowiadają niczego wyjątkowego. To klasyczne douszne pchełki z 12-milimetrowymi membranami, łączące się za pomocą Bluetooth 5.2, z kodekami AAC/SBC, odpornością na zachlapania IPX4 i baterią 40 mAh w każdym z budsów. Etui ładujące ma akumulator o pojemności 500 mAh, co pozwala na zsumowanie czasów działania do 28 godzin. Pojedyncze naładowanie ma zaowocować do 6 godzin słuchania muzyki lub 4 godzin rozmów. System podwójnych mikrofonów pozwala na redukcję szumów podczas rozmów, ale podczas słuchania muzyki już nie. HONOR Earbuds X będą dostępne w Europie, choć ich cena jak na razie nie została wymieniona w materiałach producenta.