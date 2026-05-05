Premiera SteelSeries Arctis Nova Pro Omni. To słuchawki, dzięki którym zaoszczędzisz

Jedne do komputera, inne do smartfona, a jeszcze inne do konsoli – wybór zestawu słuchawkowego wiąże się czasami nie z jednym, a z kilkoma wyborami. SteelSeries Arctis Nova Pro Omni będą jedną, ale słusznie podjętą decyzją.

Specyfikacja SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

Sercem dobrego brzmienia nowych słuchawek SteelSeries jest para przetworników Hi-Res z magnesami neodymowymi o średnicy 40 milimetrów. Dzięki rozszerzonemu pasmu przenoszenia mieszczącemu się w zakresie 10 Hz – 40 kHz słuchawki uzyskały pełną certyfikację Hi-Res Wireless. Za pomocą standardu łączności Bluetooth lub 2,4 GHz zestaw osiąga jakość przesyłanego audio na poziomie 96 kHz i 24-bitów.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni (Źródło: SteelSeries)

Obowiązkowe wyposażenie słuchawek dla graczy, czyli mikrofon, również robi w tym przypadku wrażenie. Technologia AI Noise Rejection eliminuje zewnętrzny hałas, nadając głosowi jeszcze czystsze brzmienie. Według producenta mikrofon ClearCast Pro redukuje do 96% szumów tła, co stanowi 30-krotnie lepszy wynik niż konkurencyjnych zestawów słuchawkowych.

Nowe słuchawki SteelSeries Arctis Nova Pro Omni pozwolą Ci zaoszczędzić

Mocnym wyróżnikiem modelu Arctis Nova Pro Omni na tle rywali jest wyjątkowy system Omni-control. Umożliwia on kontrolę nad dźwiękiem z pomocą aplikacji na smartfony, komputera lub GameHub – stacjonarnego akcesorium dostępnego wraz ze słuchawkami. Wyposażono go w panel OLED i pokrętło do szybkiej zmiany ustawień. „Popisowym numerem” zestawu jest jednak możliwość podłączenia maksymalnie pięciu urządzeń i miksowania czterech różnych źródeł dźwięku jednocześnie dzięki funkcji OmniPlay.

Oprogramowanie Arctis App umożliwia regulację dźwięku w grach, korektę mikrofonu czy też włączenie jednego z 200 gotowych ustawień, powstałych z myślą o konkretnych, popularnych tytułach. Bezpłatna aplikacja Sonar App oferuje dodatkowe, zaawansowane opcje sterowania dźwiękiem przestrzennym i możliwość miksowania ścieżek. Warto również wspomnieć o aktywnej redukcji szumów, wykorzystującej większą moc obliczeniową niż dotychczas oraz nowe algorytmy.

Wisienką na torcie jest system Infinite Power, dzięki któremu możliwe jest podmienianie akumulatorów w locie. Dzięki temu hipotetyczny czas pracy słuchawek w trybie bezprzewodowym jest nieskończony – wystarczy, że przy ogniwie bliskiemu rozładowaniu podmienisz je na wcześniej naładowany pakiet.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni – cena

Słuchawki SteelSeries Arctis Nova Pro Omni są już dostępne na oficjalnej stronie producenta w trzech wariantach kolorystycznych – Graphite, White i Midnight Blue. Sugerowana cena wynosi 399,99 euro (równowartość około 1700 złotych).

Choć nie jest to niska kwota, to coś mi podpowiada, że jest to tańsze rozwiązanie niż zakup pięciu oddzielnych par słuchawek dobrej klasy do różnych sprzętów.