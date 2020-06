Redmi 9 oficjalnie. Jest dobrze, ale drożej niż się spodziewaliśmy

Oficjalna premiera Redmi 9 majaczyła na horyzoncie już od jakiegoś czasu i wydawało się niemal pewne, że wkrótce producent ujawni, kiedy zaprezentuje ten smartfon. Zupełnie nieoczekiwanie urządzenie zadebiutowało w Hiszpanii bez wcześniejszej zapowiedzi. Jego wygląd i specyfikacja nie są dla nas żadną niespodzianką, w przeciwieństwie do ceny – spodziewaliśmy się bowiem niższych kwot.

Redmi 9 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+, który charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu na poziomie 1500:1, pokryciem palety barw NTSC w 70% i jasnością 400 nitów. Według deklaracji producenta, ekran zajmuje 89,83% powierzchni panelu przedniego Redmi 9. Cały przód urządzenia pokryto zaś szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy (2x ARM Cortex-A75 + 6x ARM Cortex-A55; 12 nm) procesor MediaTek Helio G80 2,0 GHz z układem graficznym ARM Mali-G52 MC2 950 MHz. Do kompletu są od 3 GB do 4 GB LPDDR4x RAM i od 32 GB do 64 GB pamięci wbudowanej typu eMMC 5.1 z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Na tyle Redmi 9 znajdują się czytnik linii papilarnych i cztery aparaty: 13 Mpix (f/2.2) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro (w odległości do 4 cm) + 2 Mpix do pomiaru głębi. Moduł potrafi nagrywać wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę. Na przodzie smartfona umieszczono zaś pojedynczy o rozdzielczości 8 Mpix.

Redmi 9 oferuje również moduły Bluetooth 5.0 i NFC, radio FM, port podczerwieni, niehybrydowy Dual SIM (2x SIM + microSD), USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 5020 mAh z obsługą technologii szybkiego ładowania przewodowego 18 W (w zestawie znajduje się jednak ładowarka 5 V/2 A 10 W) i funkcją power banka.

Redmi 9 ma wymiary 163,22×77,01×9,1 mm i waży 198 gramów. Jest zatem dość potężny, ale w obecnych czasach to nic niezwykłego. Obudowa smartfona wykonana jest z tworzywa sztucznego ze specjalną fakturą, która ma zapobiegać pozostawianiu odcisków palców.

Redmi 9 – cena

Smartfon jest już dostępny w Hiszpanii, gdzie za konfigurację 3 GB/32 GB trzeba zapłacić 149 euro, a za wersję 4 GB/64 GB – 179 euro. Ceny są zatem wyższe niż się spodziewaliśmy i jednocześnie o 10 euro większe niż w przypadku Redmi 8.

Można się więc spodziewać, że w Polsce ceny tego modelu zostaną ustalone na od 649 zł do 749 zł (czyli o 50 zł więcej niż za poprzednika). Czy tak się jednak stanie – dowiemy się w momencie polskiej premiery, a jej termin wciąż pozostaje nieznany.

Źródło: Xiaomi