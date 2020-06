Znamy pełną specyfikację Redmi 9. Oficjalna premiera to czysta formalność

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji na temat serii Redmi 9, więc rychła premiera wydaje się więcej niż prawdopodobna. Najwięcej mówi się o modelu Redmi 9, który będzie najlepszym smartfonem z rodziny o tej samej nazwie. Właśnie potwierdziła się jego specyfikacja techniczna.

Redmi 9 – specyfikacja

Do tej pory powtarzały się doniesienia, że smartfon będzie dostępny w zielonej i fioletowej wersji kolorystycznej, ale zgodnie z moimi przypuszczeniami, na rynku pojawi się też bardziej klasyczna, czarna. Obudowa Redmi 9 zostanie wykonana z tworzywa sztucznego ze specjalną fakturą, dzięki której – według deklaracji Xiaomi – ma być odporne na palcowanie się. Dodatkowym akcentem stylistycznym będzie odróżniające się wykończeniem koło obejmujące moduł aparatu na panelu tylnym, nasuwające skojarzenia z Redmi K30 (5G).

Redmi 9 zostanie wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,53 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Na jego pokładzie znajdzie się również ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A75 2,0 GHz + ARM Cortex-A55 1,8 GHz; 12 nm) procesor MediaTek Helio G80 z układem graficznym ARM Mali-G52 MC2 oraz – w zależności od konfiguracji – 3 GB lub 4 GB LPDDR4x RAM i 32 GB lub 64 GB pamięci wbudowanej eMMC 5.1 z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Redmi 9 zaoferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i poczwórny 13 Mpix (f/2.2) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Do tego na jego wyposażeniu znajdą się też czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym), niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), port podczerwieni, USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi 9 zasilany będzie przez akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowe 18 W. Całość ma mieć wymiary 163,32×77,01×9,1 mm i ważyć 198 gramów.

Według nieoficjalnych doniesień, Redmi 9 w wersji z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej ma kosztować 139,99 USD, natomiast w wariancie z 4 GB RAM i 64 GB przestrzenią na pliki użytkownika 149,99 USD.

