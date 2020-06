Znamy ceny Redmi 9! Nie przepłacicie

Xiaomi nie ujawniło jeszcze daty premiery serii Redmi 9, ale jest ona tylko kwestią czasu. Coraz więcej wskazuje bowiem, że producent zaprezentuje smartfony z tej linii jeszcze w tym miesiącu. Właśnie pojawiły się nieoficjalne informacje o najlepszym modelu z rodziny.

Xiaomi przyzwyczaiło klientów do tego, że smartfony marki Redmi są przystępne cenowo i na ich zakup może sobie pozwolić niemal każdy, przeciętny użytkownik. Seria Redmi Note 9 jest bardzo atrakcyjnie wyceniona. Linia Redmi 9 będzie pozycjonowana niżej, dlatego oczekuje się jeszcze niższych cen. I jak wynika z nieoficjalnych informacji, tak właśnie powinno być.

Redmi 9 – cena

Do tej pory mówiło się, że model ten będzie dostępny w tylko jednej konfiguracji, z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Byłoby to jednak bardzo dziwne i nie w stylu Xiaomi, gdyby na rynku nie pojawiła się przynajmniej jeszcze jedna wersja. I faktycznie tak się stanie – do ww. dołączy również wariant z 3 GB RAM i 32 GB przestrzenią na pliki użytkownika.

Jak donosi serwis GizmoChina, który uzyskał informacje o cenach Redmi 9 z „własnych źródeł z łańcucha dostaw”, Redmi 9 3 GB/32 GB ma kosztować 139,99 dolarów (równowartość ~550 złotych), natomiast konfiguracja 4 GB/64 GB – 149,99 dolarów (~590 złotych).

Dla przypomnienia, za Redmi 8 3 GB/32 GB trzeba było zapłacić w Polsce 599 złotych, a za wersję 4 GB/64 GB – 699 złotych. Bardzo możliwe, że ceny Redmi 9 zostaną ustalone na identycznych poziomach, choć należy brać pod uwagę możliwość dodania do nich dodatkowych 50 złotych (bo 100 zł raczej już nie).

Redmi 9 – specyfikacja

Mimo że smartfon formalnie będzie kategoryzowany jako budżetowiec, ewentualnie model z pogranicza niższej i średniej półki, to zaoferuje bardzo przyzwoitą specyfikację. Na pokładzie Redmi 9 znajdą się m.in. 6,53-calowy ekran IPS o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G80 (choć pojawiają się też informacje o Helio G70), akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 18 W przez USB-C oraz port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi 9 zaoferuje również poczwórny aparat główny 13 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix na tyle i pojedynczy o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie, a także Dual SIM i slot na kartę microSD. Na liście parametrów nie zabraknie też czytnika linii papilarnych (na panelu tylnym).

Nieoficjalnie mówi się, że Xiaomi wprowadzi na rynek serię Redmi 9 już 25 czerwca 2020 roku.

Źródło: GizmoChina