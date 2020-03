Vivo prezentuje kolejny smartfon z procesorem Samsunga i modemem 5G – model Vivo S6

To zaprawdę ciekawe: Vivo zaprezentowało już kolejny smartfon z procesorem Exynos 980, podczas gdy jego producent, Samsung, jeszcze ani jednego (dopiero się do tego przymierza). Pierwszymi były Vivo X30 i X30 Pro, natomiast najnowszym jest Vivo S6. Mimo podobnego SoC, zaanonsowana dziś nowość jest pozycjonowana niżej niż wprowadzone wcześniej do sprzedaży modele.

Co ciekawe, Vivo nie dodaje w nazwie tego smartfona dopisku „5G” (ale na jego obudowie już tak), podobnie jak w modelach Vivo X30 i X30 Pro, mimo że wszystkie trzy oferują wsparcie dla obsługi sieci piątej generacji. Można odnieść wrażenie, że firma nie chce tego podkreślać jako coś wyjątkowego, bowiem wkrótce może się to stać standardem w jej smart-telefonach. Analogicznie postąpiło Xiaomi w przypadku Mi 10 i Mi 10 Pro, ale już nie Mi 10 Lite 5G.

Vivo S6 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w 6,44-calowy wyświetlacz AMOLED o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z niewielkim wycięciem w górnej części na aparat do selfie. Charakteryzuje się on też kontrastem 1200000:1 i obsługą technologii HDR10, a do tego zintegrowano z nim również czytnik linii papilarnych. Według deklaracji producenta, ekran pokrywa 90,1% powierzchni panelu przedniego.

Jak już wspomniałem, Vivo S6 wyposażono w procesor Exynos 980. Składa się on z dwóch rdzeni ARM Cortex-A77 2,2 GHz, sześciu ARM Cortex-A55 1,8 GHz i układu graficznego ARM Mali-G76 MP5, a do jego produkcji Samsung wykorzystuje 8-nm proces litograficzny FinFET. Z SoC zintegrowany jest też chip NPU i modem 5G, który (w połączeniu z 5CC LTE) może pobierać dane z prędkością nawet 3,55 Gbit/s. Smartfon dysponuje również 8 GB LPDDR4x RAM i – w zależności od wersji – 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1.

Vivo S6 oferuje też pojedynczy aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.08 na przodzie i poczwórny 48 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości na tyle. Moduł ma wsparcie ze strony EIS i potrafi także nagrywać wideo w 4K.

Na pokładzie Vivo S6 znajdują się również żyroskop, Dual SIM (2x nano SIM), port USB-C z obsługą USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Funtouch OS 10, a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego 18 W. Całość ma wymiary 161,16×74,66×8,68 mm (lub 8,78 mm w jednej z wersji kolorystycznych) i waży 181 gramów.

Vivo S6 – cena

Vivo S6 128 GB – 2698 juanów (równowartość ~1540 złotych),

Vivo S6 256 GB – 2998 juanów (równowartość ~1700 złotych).

Sprzedaż smartfona rozpocznie się w Chinach 3 kwietnia 2020 roku.

Źródło: Vivo

