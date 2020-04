Nubia Play oficjalnie. To nie smartfon dla hardkorowych graczy

Gracze to dość specyficzna grupa klientów, bo najbardziej wymagająca, przynajmniej w kwestii wydajności. Nowa Nubia Play może nie spełnić ich ogromnych oczekiwań, lecz dla mniej zapalonych gamerów powinna być odpowiednia. Szczególnie że oferuje szereg udogodnień, jakich można spodziewać się po smartfonie tego typu.

Nubia Play – specyfikacja

„Najsłabszym” ogniwem tego smartfona może okazać się procesor. Nie jest to bowiem topowy Snapdragon 865 ani nawet Snapdragon 855(+), tylko ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) Qualcomm Snapdragon 765G 2,4 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem Snapdragon X52. Wciąż jest to jednak bardzo wydajny SoC i powinien poradzić sobie z większością gier dedykowanych urządzeniom mobilnym.

Rozgrywka powinna być tym bardziej przyjemna, że Nubia zastosowała szereg udogodnień dla graczy. Są to przede wszystkim dodatkowe, reagujące na nacisk przyciski na bocznej krawędzi, rozbudowany system rozprowadzenia ciepła ICE 2.5, oparty m.in. na rurce z cieczą, graficie i paście termoprzewodzącej (według deklaracji producent, jest on w stanie obniżyć temperaturę nawet o 16°C), a także wyświetlacz o odświeżaniu aż 144 Hz z panelem dotykowym, śledzącym palec użytkownika z częstotliwością 240 Hz.

A skoro już o ekranie mowa, to jest to płaski AMOLED o przekątnej 6,65 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli. Dodatkowo charakteryzuje się on 4096 poziomami automatycznej jasności. Warto też dodać, że nie ma on żadnego otworu, ani wycięcia – aparat do selfie i rozmów wideo umieszczono na wąskiej ramce nad wyświetlaczem. Naturalnie nie zabrakło także ekranowego czytnika linii papilarnych (z całkiem fajną animacją, którą możecie zobaczyć na załączonej poniżej grafice).

Nubia Play oferuje również od 6 GB do 8 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej (producent nic nie wspomina o możliwości jej rozszerzenia przy pomocy karty microSD). Smartfon ma na pokładzie także pojedynczy aparat o rozdzielczości 12 Mpix na przodzie i poczwórny 48 Mpix (sensor Sony IMX582; f/1.75) z PDAF + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi na panelu tylnym. Specyfikacja obejmuje też port USB-C i Dual SIM (przy włożeniu dwóch kart, 5G jest wówczas dostępne tylko dla jednej z nich).

Nubia Play pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Nubia UI 8.0 i NEO AI (to coś na kształt cyfrowego, inteligentnego pomocnika). Za zasilanie smartfona odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 30 W (obsługa PD 3.0 i Quick Charge 4.0). Urządzenie ma wymiary 171,7×78,5×9,1 mm i waży 210 gramów.

Nubia Play – cena

6 GB/128 GB – 2399 juanów (~1450 złotych)

8 GB/128 GB – 2699 juanów (~1630 złotych)

8 GB/256 GB – 2999 juanów (~1820 złotych)

Dla porównania, również gamingowa Nubia Red Magic 5G w konfiguracji 8 GB/128 GB kosztuje w Chinach 3799 juanów. Nubia Play będzie dostępna w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, czarnej i białej.

Źródło: Nubia; Nubia Weibo via FoneArena

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!