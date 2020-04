TCL 10 Pro będzie zwracać na siebie uwagę pod każdym kątem

Mimo że prawdopodobnie większość klientów nie kojarzy marki TCL ze smartfonami, to firma wie, jak przyciągnąć ich uwagę na swoje smart-telefony. Kusić ich będzie niedrogi TCL 10 5G z modemem 5G oraz bardzo atrakcyjny wizualnie TCL 10 Pro. Dla mniej wymagających o skromniejszym budżecie przygotowano natomiast model TCL 10L.

TCL 10 Pro – specyfikacja

Smartfon wyposażono w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,47 cala, proporcjach 19,5:9, rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli i jasności maksymalnej 986 nitów. Ekran charakteryzuje się też kontrastem 2000000:1 oraz ma „dedykowany silnik” i funkcję HDR. Jak deklaruje producent, współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 93%. Z panelem zintegrowano również czytnik linii papilarnych.

TCL 10 Pro, podobnie jak ZTE Axon 11 5G, nie jest high-endem, a mimo to otrzymał obustronnie zakrzywiony wyświetlacz, co na pewno przyciągnie uwagę klientów. Sercem smartfona jest typowo średniopółkowy, ośmiordzeniowy (2x Kryo 460 2,0 GHz + 6x Kryo 260 1,7 GHz; 11 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 675 z układem graficznym Adreno 612. Do kompletu są 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 (dla użytkownika pozostaną 103 GB) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB.

TCL 10 Pro pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem TCL UI i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 9 V/2 A (18 W) i funkcją power banka (5 V/1,5 A). Całość ma wymiary 158,5×72,4×9,2 mm i waży 177 gramów. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Forest Mist Green i Ember Gray.

TCL 10 Pro oferuje także pojedynczy aparat o rozdzielczości 24 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie (w wycięciu w ekranie) i poczwórny 64 Mpix (f/1.79) + 16 Mpix (f/2.4) z obiektywem szerokokątnym + 5 Mpix (f/2.2) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/1.8) do zdjęć nocnych na tyle. Za jego pomocą użytkownik będzie mógł nagrywać wideo w 4K przy 30 klatkach na sekundę i w super zwolnionym tempie przy 960 klatkach na sekundę. Moduł dodatkowo wspierają CDAF, PDAF i laserowy autofokus (LDAF).

Na pokładzie TCL 10 Pro znajdują się także m.in. moduł NFC, Smart Key (dostępny na wybranych rynkach), Dual SIM (hybrydowy: 2x nano SIM lub nano SIM + microSD), USB-C (USB 2.0) z obsługą USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

TCL 10L – specyfikacja

Jest to najniżej pozycjonowany model z serii TCL 10, jednak jego specyfikacja jest tylko niewiele słabsza niż TCL 10 5G czy TCL 10 Pro. Smartfon ma płaski ekran LCD o przekątnej 6,53 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z okrągłym otworem w lewym górnym rogu. On także dysponuje „dedykowanym silnikiem”. Współczynnik screen-to-body ratio wynosi 91%.

TCL 10L oferuje również ośmiordzeniowy (4x Kryo 260 2,0 GHz + 4x Kryo 260 1,8 GHz; 11 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 665 z układem graficznym Adreno 610 oraz 6 GB RAM i – w zależności od wersji – 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej (dla użytkownika pozostanie – odpowiednio – 44 GB lub 107 GB) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB.

Na pokładzie TCL 10L znajduje się też pojedynczy aparat 16 Mpix z przysłoną f/2.2 (na przodzie) i poczwórny 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 118° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi ostrości (na tyle). Pracę aparatu tylnego wspierają CDAF i PDAF.

TCL 10L oferuje także m.in. radio FM, żyroskop, moduł NFC, czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym), klawisz Smart Key (na wybranych rynkach), Dual SIM (hybrydowy: 2x nano SIM lub nano SIM + microSD), port USB-C (USB 2.0) z obsługą USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

TCL 10L pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem TCL UI, a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4000 mAh. Całość ma wymiary 162,2×75,6×8,4 mm i waży 180 gramów. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Arctic White i Mariana Blue.

TCL 10 Pro i TCL 10L – cena, dostępność

TCL 10 Pro – 449 euro/449 dolarów/399 funtów

TCL 10L – 249 euro/249 dolarów/199 funtów

TCL 10 Pro i TCL 10L trafią do sprzedaży w drugim kwartale 2020 roku.

TCL 10 5G – specyfikacja, cena, dostępność

