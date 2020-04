TCL zaprezentowało niedrogi smartfon z modemem 5G – model TCL 10 5G

Marka TCL zaanonsowała nowe smartfony z serii TCL 10 już przy okazji targów CES 2020 w Las Vegas, lecz oficjalnie miała je zaprezentować dopiero na kongresie MWC 2020. Ten został jednak odwołany, więc na premierę tych smart-telefonów musieliśmy poczekać trochę dłużej, ale było warto, szczególnie na model TCL 10 5G z modemem 5G.

TCL 10 5G – specyfikacja, cena, dostępność

Smartfon wyposażono w 6,53-calowy wyświetlacz LCD o proporcjach 19,5:9, rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli i jasności 450 nitów z okrągłym otworem w lewym górnym rogu i „dedykowanym silnikiem ekranu”. Według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi 91%.

Sercem TCL 10 5G jest ośmiordzeniowy (1x Kryo 475 2,4 GHz + 1x Kryo 475 2,2 GHz + 6x Kryo 1,8 GHz; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765G z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52. Do kompletu są 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (dla użytkownika pozostaje 95 GB) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

TCL 10 5G oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.2 na przodzie i poczwórny 64 Mpix (f/1.89) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 118° + 5 Mpix (f/2.2) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) na tyle. Moduł wspiera dodatkowo PDAF, a do tego może on nagrywać wideo maksymalnie w 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Na pokładzie TCL 10 5G znajdują się też m.in. moduł NFC, żyroskop, czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym), Dual SIM (2x nano SIM), USB-C z obsługą USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz dodatkowy Smart Key. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem TCL UI i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 9 V/2 A (18 W).

TCL 10 5G ma wymiary 163,65×76,56×9,05 mm i waży 210 gramów. Smartfon będzie dostępny na rynku w dwóch wersjach kolorystycznych: Mercury Gray i Chrome Blue.

Sugerowaną cenę TCL 10 5G ustalono w Europie na 399 euro/399 funtów. Producent nie podał, kiedy dokładnie urządzenie trafi do sprzedaży. Będzie ono jednak rywalizować przede wszystkim z niewiele tańszym Xiaomi Mi 10 Lite 5G, który pojawi się na Starym Kontynencie w maju 2020 roku.

TCL 10 Pro i TCL 10L – specyfikacja, cena, dostępność

