ZTE Axon 11 5G oficjalnie. To średniak, ale ma wiele cech flagowca

W porównaniu do innych producentów, ZTE wprowadza na rynek stosunkowo niewiele smartfonów. Nie oznacza to jednak, że Chińczycy wyszli z wprawy. Zaprezentowany dziś ZTE Axon 11 5G jest tego najlepszym dowodem – mimo że to średniak, to ma wiele cech flagowca.

ZTE Axon 11 5G – specyfikacja

Jest to jeden z nielicznych smartfonów ze średniej półki, który wyposażono w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED. Ekran ma przekątną 6,47 cala, proporcje 19,5:9, rozdzielczość Full HD+ 2340×1080 pikseli i według deklaracji ZTE, zajmuje 92% powierzchni panelu przedniego. Co nie powinno nikogo dziwić, zintegrowano z nim także czytnik linii papilarnych. W górnej części znajduje się natomiast niewielkie wycięcie w kształcie litery „U”.

Sercem ZTE Axon 11 5G jest ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765G 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52. Jest to pierwszy nieflagowy smartfon ZTE, który obsłuży sieć piątej generacji (i jednocześnie jeden z pierwszych w ogóle). Urządzenie, w zależności od konfiguracji, zaoferuje też 6 GB lub 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB.

Na przodzie ZTE Axon 11 5G znajduje się pojedynczy aparat o rozdzielczości 20 Mpix z przysłoną f/2.0, natomiast na tyle poczwórny 64 Mpix (f/1.89) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Moduł potrafi też nagrywać wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę.

ZTE Axon 11 5G oferuje również hybrydowy Dual SIM (2x nano SIM lub nano SIM + microSD), obsługę WiFi 6 i port USB-C, który służy także jako złącze słuchawkowe (tradycyjnego 3,5 mm na pokładzie smartfona bowiem nie ma, jest za to dźwięk HiFi i wsparcie dla DTS:X Ultra). Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem MiFavor 10 i jest zasilane przez akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania Quick Charge 4+. Całość ma wymiary 159,2×73,4×7,9mm i waży 168 gramów.

ZTE Axon 11 5G – cena

6 GB/128 GB – 2698 juanów (równowartość ~1570 złotych)

8 GB/128 GB – 2998 juanów (równowartość ~1750 złotych)

8 GB/256 GB – 3398 juanów (równowartość ~1980 złotych)

Na koniec warto dodać, że w niedalekiej przyszłości spodziewamy się również premiery flagowego ZTE Axon 11 Pro 5G, ale na razie nie mamy żadnych informacji na jego temat.

Źródło: ZTE; ZTE Weibo via FoneArena

