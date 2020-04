Taki Samsung Galaxy A41 trafi do Polski

Trzy tygodnie temu w dalekiej Japonii zadebiutował Samsung Galaxy A41, lecz wydawało się niemal pewne, że europejska wersja będzie się trochę od niego różniła. I tak rzeczywiście jest, choć są to głównie zmiany w sferze designu (aczkolwiek nie tylko). Co więcej, jeszcze przed oficjalną premierą w Polsce znamy jego cenę w naszym kraju.

Samsung Galaxy A41 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED typu Infinity-U o przekątnej 6,1 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, co przekłada się na 431 ppi. W górnej części ekranu znajduje się niewielkich rozmiarów wycięcie w kształcie litery „U”. Z panelem zintegrowano również czytnik linii papilarnych.

Sercem Samsunga Galaxy A41 jest ośmiordzeniowy procesor, w którym dwa rdzenie pracują z zegarem do 2,0 GHz, a pozostałe sześć z częstotliwością do 1,7 GHz. Producent co prawda nie podaje, jaki dokładnie układ zastosował w tym smartfonie, ale jest niemal pewne, że jest to MediaTek Helio P65 (2x ARM Cortex-A75 + 6x ARM Cortex-A55; 12 nm) z grafiką ARM Mali-G52 MC2.

Do kompletu są 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (dla użytkownika pozostaje ~58 GB) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Na przodzie Samsunga Galaxy A41 umieszczono pojedynczy aparat o rozdzielczości 25 Mpix z przysłoną f/2.2, natomiast na tyle potrójny 48 Mpix (f/2.0) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym + 5 Mpix (f/2.4) do zbierania danych o głębi. Smartfon oferuje również moduły Bluetooth 5.0 i NFC, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) oraz możliwość tworzenia dwóch kont w aplikacjach służących do komunikacji.

Samsung Galaxy A41 pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2.1 i Knox 3.5, a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 3500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego. Smartfon ma wymiary 149,9×69,8×7,9 mm i waży 152 gramy. W sprzedaży dostępne będą trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i niebieska.

W przeciwieństwie do dostępnego w Japonii wariantu, europejski Samsung Galaxy A41 nie ma pyło- i wodoszczelnej obudowy z certyfikatami IPX5/IPX8 oraz IP6X.

Samsung Galaxy A41 – cena w Polsce

Smartfon w maju 2020 roku trafi do sprzedaży w Niemczech, gdzie trzeba będzie za niego zapłacić 299 euro (przy obecnym kursie równowartość ~1360 złotych). Z naszych nieoficjalnych, aczkolwiek z bardzo wiarygodnego źródła, informacji wynika jednak, że w Polsce cena zostanie ustalona na poziomie 1299 złotych. Dla przypomnienia, Galaxy A40 kosztował w naszym kraju na start 1149 złotych.

Do Polski trafią też Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G

Źródło: Samsung, własne

