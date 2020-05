LG Velvet oficjalnie. Wygląda olśniewająco i oferuje bardzo dużo

LG w przypadku LG Velvet zastosowało zupełnie inną strategię – producent nie utrzymywał tego smartfona w ścisłej tajemnicy aż do momentu oficjalnej premiery, tylko sukcesywnie ujawniał kolejne szczegóły na jego temat. Dziś formalnie zadebiutował na rynku i jest bardzo atrakcyjną propozycją, zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym.

Specyfikacja LG Velvet

Każdy producent przykłada dużo uwagi do wyglądu swoich smartfonów, jednak w przypadku LG Velvet zdecydowano się na całkowicie nowy projekt. Zaokrąglona na bocznych krawędziach (zarówno z przodu, jak i tyłu) ma sprawiać, że urządzenie będzie doskonale leżeć w dłoni (LG nazywa to „3D Arc Design”). W dodatku użytkownik ma mieć wrażenie, jakby dotykał aksamitu („velvet” to bowiem po angielsku właśnie „aksamit”), gdyż obudowa jest miękka i gładka (a przynajmniej takich określeń używa LG).

LG postanowiło również, że aparat główny w LG Velvet inspirowany będzie spadającymi kroplami wody, dlatego obiektywy i dioda doświetlająca są ułożone jeden pod drugim, a nie obok siebie. Producent przygotował też w sumie cztery wersje kolorystyczne: dwie bardziej klasyczne (szarą Aurora Gray i białą Aurora White) oraz dwie mocniej rzucające się w oczy (zieloną Aurora Green i żółto-różową Illusion Sunset). Od razu można także dodać, że obudowa smartfona jest bardzo wytrzymała (zgodnie ze standardem MIL-STD), a do tego pyło- i wodoszczelna (klasa IP68).

W LG Velvet duży nacisk położono na aspekty multimedialne. Smartfon nagra film poklatkowy (time-lapse), a użytkownik będzie mógł już w trakcie jego rejestrowania wybrać (i zmieniać) prędkość (od x1 do nawet x60). Może to się także dziać automatycznie – wówczas oprogramowanie samo dobierze parametry w zależności od okoliczności. Do tego model ten oferuje również dwustopniową stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo (funkcja Steady Cam), aczkolwiek im ona mocniejsza, tym obraz jest bardziej przycinany.

LG Velvet potrafi też rejestrować filmy ASMR, czyli takie, w których dźwięk jest możliwie jak najmocniej wyostrzony, aby wywołać przyjemną reakcję organizmu (jeśli nie wiecie, o co chodzi, wyszukajcie na YouTube hasło „ASMR”). Smartfon jest również w stanie wytłumić dźwięki z otoczenia w trakcie nagrywania wideo (można regulować stopień ich wyciszenia), aby – na przykład – mówiący był jak najlepiej słyszany w hałaśliwym otoczeniu.

LG Velvet oferuje także funkcję AI sound, która analizuje odtwarzany dźwięk i inteligentnie dobiera jego parametry w taki sposób, aby użytkownik miał jak najlepsze wrażenia bez względu na to, jakiego typu materiał ogląda na smartfonie.

Jeśli natomiast chodzi o „suche” parametry techniczne, to LG Velvet oferuje 6,8-calowy, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz P-OLED o proporcjach 20,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli z wycięciem w kształcie litery „U” w górnej części. Z ekranem zintegrowano też czytnik linii papilarnych.

Sercem LG Velvet jest ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52. Smartfon ma też 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB.

LG Velvet oddaje do dyspozycji użytkowników również pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo oraz potrójny 48 Mpix + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym + 5 Mpix do pomiaru głębi na tyle. Smartfon ma też moduł NFC, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

LG Velvet pracuje pod kontrolą systemu Android 10 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego i indukcyjnego (10 W). Smartfon ma wymiary 167,2×74,1×7,9 mm i waży 180 gramów.

Cena LG Velvet

Sugerowaną cenę LG Velvet ustalono w Korei Południowej na 898000 wonów (równowartość ~3080 złotych). Przedsprzedaż smartfona w tym kraju rozpocznie się 8 maja i zakończy 14 maja 2020 roku. W jej trakcie klienci będą mogli otrzymać atrakcyjne gratisy. Co więcej, producent przy współpracy z trzema południowokoreańskimi operatorami przygotował ofertę, która pozwoli użytkownikom zaoszczędzić nawet 449000 wonów, czyli połowę ceny tego modelu.

