LG Q61 nie jest zły, ale w tej cenie nie ma szans z Redmi Note 9 Pro

LG ma w swojej historii wiele niezbyt udanych smartfonów ze średniej półki, choć w większości przypadków największe zastrzeżenia mieliśmy odnośnie ich cen. Nowy LG Q61 jest całkiem ciekawą propozycją, na dodatek nawet atrakcyjnie wycenioną, lecz będzie musiał się mierzyć z bardzo mocnymi rywalami w postaci Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro.

LG Q61 – specyfikacja

Specyfikację smartfona otwiera wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się okrągły otwór na aparat, podobnie jak w LG K61 i LG K51S. Sercem LG Q61 jest ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,3 GHz – chociaż LG nie podaje nazwy układu, to prawdopodobnie jest to MediaTek Helio P35 (4x ARM Cortex-A53 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,8 GHz; 12 nm) z grafiką IMG PowerVR GE8320. Do kompletu są 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB.

LG Q61 oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i poczwórny 48 Mpix + 8Mpix z obiektywem szerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro + 5 Mpix do zbierania danych o głębi. Na pokładzie smartfona znajdują się też moduł NFC, czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym), dedykowany przycisk na bocznej krawędzi do uruchamiania Asystenta Google i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

LG Q61 dysponuje także systemem dźwięku przestrzennego DTS:X 3D i obudową spełniającą kryteria standardu MIL-STD-810. Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie przez port USB-C).

LG Q61 – cena

Smartfon będzie sprzedawany w Korei Południowej za 369600 wonów, co jest równowartością ~1250 złotych. Cena nie jest więc wygórowana, a można powiedzieć, że nawet całkiem atrakcyjna, patrząc przez pryzmat tego, co oferuje LG Q61.

Na rynku globalnym model ten będzie musiał jednak rywalizować z Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro, a ten pojedynek niekoniecznie musi zakończyć się dla niego zwycięsko, ponieważ smartfony marki-córki oferują bardzo atrakcyjny stosunek ceny do możliwości.

Źródło: LG