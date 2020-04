LG wprowadza do Polski flagowego V60 ThinQ 5G i trzy smartfony z niższej półki. Znamy ceny!

LG zaprezentowało flagowy model V60 ThinQ 5G oraz średniopółowe K61, K51S i K41S w lutym 2020 roku. Na ich polską premierę musieliśmy jednak trochę poczekać. Dziś wszystkie cztery smartfony zostały oficjalnie zaanonsowane w Polsce. Znamy sugerowane ceny całej czwórki.

LG V60 ThinQ 5G, LG K61, LG K51S i LG K41S – ceny w Polsce, dostępność

Jako że wszystkie cztery smartfony zostały już oficjalnie zaprezentowane, od razu przejdziemy do rzeczy, bowiem ich specyfikacje są dobrze znane (przypomnimy je w dalszej części tego artykułu). Tyle trzeba będzie zapłacić za nowe smart-telefony LG w Polsce:

LG V60 ThinQ 5G – 4299 złotych,

LG K61 – 1249 złotych,

LG K51S – 949 złotych,

LG K41S – 749 złotych.

LG V60 ThinQ 5G można już od dziś kupić w sieci Play. Klienci, którzy kupią go do 20 maja 2020 roku, otrzymają w prezencie dodatkowy ekran LG Dual Screen o wartości 900 zł, 300 zł zwrotu w formie czeku Blik oraz dodatkowy trzeci rok gwarancji na smartfon. Promocja może trwać jednak krócej, jeśli wcześniej wyprzedane zostaną wszystkie egzemplarze z puli.

LG K61, LG K51S i LG K41S będą natomiast dostępne od początku maja 2020 roku. W początkowym okresie dostępności do pierwszego z ww. smartfonów LG dorzuci słuchawki bezprzewodowe Skullcandy Sesh True, zaś do pozostałych dwóch słuchawki Skullcandy Ink’d+.

Specyfikacja LG V60 ThinQ 5G

Smartfon ma na pokładzie 6,8-calowy wyświetlacz P-OLED o proporcjach 20,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli z wycięciem w kształcie litery „U” w górnej części. Dokładnie takimi samymi parametrami charakteryzuje się też LG Dual Screen, który dodatkowo ma na zewnętrznej stronie 2,1-calowy ekran, dający przede wszystkim podgląd na najważniejsze informacje.

Sercem LG V60 ThinQ 5G jest topowy, ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i modemem 5G Snapdragon X55. W Polsce dostępna będzie konfiguracja z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (tę ostatnią da się rozszerzyć przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB).

Jeśli natomiast chodzi o aparaty, to na przodzie znajduje się pojedynczy o rozdzielczości 10 Mpix (f/1.9; 1,22 μm; 72,5° FOV), natomiast na tyle zestaw 64 Mpix (f/1.8; 0,8 μm; 78°) + 13 Mpix (f/1.9; 1,0 μm) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 117° + Z Camera (nadajnik i odbiornik ToF). Aparatem głównym można nagrywać wideo także w 8K. W jego oprogramowaniu użytkownicy znajdą też Steady Cam (rejestrowane filmy mają być dzięki niej tak płynne, jak przy użyciu zaawansowanych gimbali).

Jak przystało na flagowca LG, również i LG V60 ThinQ 5G oferuje wiele rozwiązań dla fanów wysokiej jakości brzmienia. Są to 3,5 mm złącze słuchawkowe, 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad, głośniki stereo oraz procesor dźwięku LG 3D Sound Engine. Do tego producent postarał się, aby nagrywany też był bardzo dobry (pomagają to osiągnąć cztery mikrofony i funkcja „Voice Bokeh”).

LG V60 ThinQ 5G ma również m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, WiFi 6, moduł NFC i USB-C (USB 3.1). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Quick Charge 4+. Obudowa urządzenia jest wytrzymała (MIL-STD 810G) oraz pyło- i wodoszczelna (IP68).

Specyfikacja LG K61, LG K51S i LG K41S

Pod względem parametrów smartfony są bardzo do siebie podobne. Wszystkie trzy oferują ekran 6,5-calowy ekran (Full HD+ lub HD+) w wycięciem (okrągłym otworem lub łezką), poczwórny aparat główny (48/32/13 Mpix + obiektyw szerokokątny + do zdjęć makro + do wykrywania głębi), Bluetooth 5.0, moduł NFC, pojemnościowy czytnik linii papilarnych na panelu tylnym, dedykowany klawisz do aktywacji Asystenta Google, Dual SIM, port USB-C, akumulator o pojemności 4000 mAh, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, system dźwięku DTS:X 3D i wytrzymałą obudowę (MIL-STD 810G).

Jeśli natomiast chodzi o różnice, to są to przede wszystkim procesor oraz ilość RAM i pojemność pamięci wbudowanej, a także rozdzielczość aparatu do selfie i rozmów wideo:

LG K61 – ośmiordzeniowy do 2,3 GHz, 4 GB, 128 GB, 16 Mpix;

LG 51S – ośmiordzeniowy do 2,3 GHz, 3 GB, 64 GB, 13 Mpix;

LG K41S – ośmiordzeniowy do 2,0 GHz, 3 GB, 64 GB, 8 Mpix.

Źródło: LG

