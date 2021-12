Widzisz ten smartfon i mówisz – kupuję, prawda?

Mówi się, że klienci często „kupują oczami”. Tak też może być w przypadku tego smartfona, ponieważ jego wygląd jest bardzo atrakcyjny. Specyfikacja również, podobnie jak cena. Czyżby to był ideał?

Smartfon Honor X30 wygląda zjawiskowo, a do tego ma świetną specyfikację

Na rynku debiutuje tyle nowych urządzeń, że producentom coraz trudniej się wyróżnić i zrobić wrażenie na klientach. Temu modelowi to się jednak udało – przynajmniej na oficjalnych grafikach wygląda zjawiskowo, aż portfel sam się otwiera i krzyczy, żeby kupić ten sprzęt. Tym bardziej, że jego specyfikacja jest równie atrakcyjna.



źródło: Honor

Warto zacząć od tego, że jest to jedno z pierwszych urządzeń na rynku z nowym procesorem Qualcomm Snapdragon 695, który został oficjalnie zapowiedziany przez producenta pod koniec października 2021 roku. Zapewnia on obsługę sieci 5G, a do tego jest produkowany z wykorzystaniem wydajnego, 6-nm procesu technologicznego.

Producent wprowadził na rynek aż cztery konfiguracje: z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej oraz z 12 GB RAM i 256 GB przestrzenią na system, aplikacje i pliki użytkownika. Ponadto smartfon może „dobrać” 2 GB z pamięci flash na potrzeby pamięci operacyjnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wyświetlacz (TFT LCD IPS) w smartfonie ma przekątną 6,81 cala i rozdzielczość Full HD+ 2388×1080 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 120 Hz i próbkowania dotyku z częstotliwością 240 Hz. W górnej części ekranu znajduje się niewielki, okrągły otwór, w którym umieszczono 16 Mpix (f/2.45) aparat z wieloma różnymi opcjami, m.in. trybem portretowym i nocnym, wykrywaniem uśmiechu i możliwością wywołania migawki głosem.

Natomiast na tyle, na okrągłej wyspie z napisem MATRIX AI VISION CAMERA w środkowej części, znajdują się trzy aparaty: 48 Mpix (f/1.8), 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Niestety, zabrakło tu aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, wielka szkoda. Podobnie zresztą jak 3,5 mm złącza słuchawkowego (jego rolę pełni USB-C).





źródło: Honor

Smartfon oferuje też czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM), żyroskop i akumulator o pojemności 4800 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 66 W przez port USB-C. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką Magic UI 5.0. Całość ma wymiary 166,07×75,78×8,05 mm i waży 189 gramów.

Cena smartfona Honor X30 zaczyna się w Chinach od 1499 juanów (równowartość ~970 złotych) za konfigurację 6 GB/128 GB. Wersja 8 GB/128 GB kosztuje natomiast 1699 juanów (~1100 złotych), a 8 GB/256 GB – 1999 juanów (~1290 złotych).