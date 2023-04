Premiera gamingowego smartfona Asus ROG Phone 7 – „epicka konstrukcja”

Asus nie rezygnuje z segmentu gamingowych smartfonów. Upatruje w tym swoją szansę, gdyż na polu walki znajduje się coraz mniej konkurentów. Dlatego producent przygotował silne uderzenie w postaci dwóch nowych przedstawicieli serii ROG Phone.

Zakup gamingowego smartfona to rzeczywiście skok na głęboką wodę. Takie konstrukcje zwykle oferują topową specyfikację, a co za tym idzie, są drogie. Do tego oferują funkcje, których przeciętny zjadacz chleba nie wykorzysta. Po tego typu urządzenia sięgają głównie ci, dla których domyślny sposób trzymania smartfona to ten horyzontalny, z palcami ustawionymi na triggerach.

Nic dziwnego, że nie jest to zbyt dochodowy biznes – na tyle, że niektóre firmy po prostu wycofują się ze sprzedaży gamingowych smartfonów. Na przykład nie zobaczymy już nowych konstrukcji z serii Lenovo Legion.

Na szczęście Asus się nie poddaje, dzięki czemu na rynek trafią dwa nowe modele należące do serii ROG Phone 7, różniące się funkcjami obudowy. ROG Phone 7 Ultimate bowiem wyróżnia się ekranem ROG Vision na pleckach. To kolorowy wyświetlacz, prezentujący animacje wyzwalane przez wydarzenia systemowe – również takie, które użytkownik zdefiniuje samodzielnie. Smartfony wypakowane są jednak wieloma innymi gamingowymi bajerami.

Asus ROG Phone 7 (fot. Asus)

Asus ROG Phone 7 – ukłon w stronę graczy

Raczej oczywistym jest, że producent postarał się o wykorzystanie możliwie najwydajniejszego procesora mobilnego, dostępnego obecnie na rynku – pod maskę ROG Phone 7 trafił układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ze sprzętową obsługą ray tracingu dzięki Snapdragon Elite Gaming.

Asus ROG Phone 7 (fot. Asus)

Wytężona praca chipsetu generuje energię cieplną, nad którą ma panować system chłodzenia GameCool7. Konstrukcja komory parowej zwiększa wydajność rozpraszania ciepła nawet o 168% względem ROG Phone 6, co jest sporym osiągnięciem. Układ dopełniają: mieszanka termiczna azotku boru, zmniejszająca throttling procesora oraz arkusze grafitowe po drugiej stronie procesora.

Głośniki także zyskały na efektywności (o 50%) dzięki zastosowaniu emiterów 12 x 156 mm, a do tego zostały zestrojone we współpracy ze specjalistami firmy Dirac. Nie zabrakło też miejsca na port słuchawkowy.

Asus ROG Phone 7 Ultimate (fot. Asus)

Ciekawostką jest, że doposażając się w nowe akcesorium chłodzące AeroActive Cooler 7, użytkownik zyska też dzięki niemu… mały subwoofer. W ten sposób głośniki stereo wraz z nakładką na smartfona tworzą mini zestaw 2.1. Rzecz jasna nasadka chłodząca znacznie poprawia efektywność chłodzenia – nawet o 20%.

AeroActive Cooler 7 (fot. Asus)

Ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala z HDR 10 charakteryzuje się szybkim odświeżaniem 165 Hz i próbkowaniem dotyku 720 Hz, co powinno dawać znakomity efekt w grach. Dzięki maksymalnej jasności 1500 nitów granie na zewnątrz nie powinno odbijać się negatywnie na widoczności ekranu. Po bokach obudowy zainstalowano konfigurowalne przyciski haptyczne AirTrigger, które ułatwią rozgrywkę mobilną.

O szybki odczyt danych dbają pamięci RAM LPDDR5X o przepustowości 8,533 Mb/s oraz 512 GB pamięci ROM UFS 4.0, czyli dwukrotnie szybsze niż UFS 3.0. Łączność przygotowana jest do obsługi Wi-Fi 7 i wsparcia ultra-szybkiego kanału 320 MHz. Jeśli doświadczymy jakichkolwiek opóźnień w grze, to na pewno nie ze strony smartfona.

Smartfony serii Asus ROG Phone 7 oraz akcesoria (fot. Asus)

Sprzęt wyposażono także w liniowy silnik w osi X, zapewniający potężne haptyczne sprzężenie zwrotne. W połączeniu z funkcją Vibration Mapping i oprogramowaniem X Sense i X Capture, potrafi dać „kopa”, gdy gracz zbliży się w grze do wroga lub wyeliminuje ich kilku za jednym zamachem. W zależności od akcji, smartfon zasygnalizuje to świetlnie, wibracyjnie lub przy pomocy pokładowego AI uchwyci najważniejsze momenty meczu, przechwycone w postaci klipu wideo.

Mniej związane z graniem elementy specyfikacji to: Bluetooth 5.3 z NFC, czytnik linii papilarnych w ekranie, czy potrójny aparat główny: 50 Mpix (Sony IMX766, czyli taki jak w Xiaomi 12 czy Redmi Note 12 Pro 5G) + 13 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątym 120∘) + 5 Mpix (do zdjęć makro). Z przodu mamy kamerę 32 Mpix, a obudowę chroniona jest zgodnie ze standardem IP54. Całość zasila bateria o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W.

Dostępność i cena w Polsce

Smartfony ROG Phone 7 oraz ROG Phone 7 Ultimate dostępne będą w sklepach x-kom, Media Expert, Euro i w sklepie ASUS, w cenach rozpoczynających się od 4999 złotych. Rusza też specjalna oferta w ramach przedsprzedaży. Każdy, kto zdecyduje się teraz na zakup ROG Phone 7 może otrzymać AeroActive Cooler 7 o wartości 549 złotych za 1 złotówkę! Promocja trwa do wyczerpania zapasów.