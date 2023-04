Kena: Bridge of Spirits za darmo w PlayStation Plus!

PlayStation przygotowało kolejny, darmowy zestaw gier na kwiecień w ramach abonamentu PS Plus. Tym razem wybór padł na kilka znanych tytułów, w tym m.in. Kena: Bridge of Spirits.

Kena: Bridge of Spirits w PlayStation Plus

PlayStation idzie za ciosem i po raz kolejny udostępnia graczom ciekawe gry. W kwietniu w ramach abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium odebrać będzie można m.in. Kena: Bridge of Spirits.

To przygodowa gra akcji, która została wydana w 2021 roku i zebrała pozytywne recenzje. Nie jest to może hit roku, ale produkcja, w którą na pewno warto zagrać i dać jej szansę.

Dzięki uprzejmości PlayStation możemy zanurzyć się w inspirowanej historią grze action-adventure. Akcja została osadzona w uroczym świecie, a rozgrywka bogata jest w eksplorację oraz dość dynamiczną walkę. Gracz wciela się w Kenę, która jest Przewodnikiem Duchów i musi odnaleźć górskie sanktuarium. Towarzyszyć nam w tym będą różne postaci poboczne.

Kena: Bridge of Spirits (fot. Tabletowo.pl)

Doom Eternal, Wolfenstein II i Riders Republic w abonamencie

Swoje miejsce w abonamencie otrzymały także inne ciekawe gry. Jedną z nich jest Doom Eternal, czyli kontynuacja kultowej gry akcji, w której armie piekielnie najechały Ziemię, a my musimy stawić czoła hordzie potworów. Gracz ma za zadanie pokonać demony w różnych wymiarach i ochronić ludzkość – jest dla niej ostatnią nadzieją na przetrwanie. Producenci w nasze ręce oddali szereg różnych broni, które można dodatkowo ulepszać!

9 Ocena

Wolfenstein II: The New Colossus to kolejna gra, która trafi do abonamentu PS Plus. Gracze zostaną wysłani do opanowanej przez nazistów Ameryki, gdzie muszą zwerbować ruch oporu i walczyć z nazistami w miastach USA. Ta kultowa gra może być świetnym wyborem na weekend. W końcu została doceniona przez szerokie grono odbiorców.

Oprócz tego w ramach PS Plus odebrać będzie można też: