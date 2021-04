realme chyba czyta Tabletowo – zadebiutował realme Watch 2 ze zmianami, na jakie czekaliśmy

Najchętniej zapomniałbym o tym wyjątkowo nieatrakcyjnym tworze, jakim był realme Watch. Nie raz i nie dwa psioczyłem na jego wzornictwo i chyba producent natknął się na moje narzekania, ponieważ realme Watch 2 wygląda zdecydowanie lepiej, już nie jak z odpustu.

Cena czyni cuda. Smartwatch realme Watch kosztował na start w Polsce 299 złotych, a na dodatek niejednokrotnie dało się go kupić znacznie taniej w promocji, więc można podejrzewać, że nosi go na swoim nadgarstku wiele osób w Polsce. Mnie jednak wyjątkowo nie podoba się jego design, dlatego cieszę się, że realme Watch 2 wygląda zdecydowanie lepiej, aczkolwiek do ideału wciąż długa droga.

realme Watch (źródło: realme)

Specyfikacja realme Watch 2

Smartwatch wyposażono w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 320×320 pikseli, który charakteryzuje się dpi na poziomie 323 ppi i jasnością maksymalną 600 nitów. Wyświetlacz jest zatem podobny jak w realme Watch, lecz w nowym modelu został on „wycentrowany”, dzięki czemu ramki nad i pod nim są jednakowej szerokości. Nie ma też szpecącego logo producenta na panelu przednim (przeniesiono je jednak na pasek).

Te z pozoru niewielkie zmiany sprawiają, że realme Watch 2 prezentuje się znacznie bardziej atrakcyjnie, nie tak tanio i odpustowo jak poprzednik. Niestety, wspomniane ramki wciąż są dość szerokie, a na dodatek smartwatch jest większy niż realme Watch. Minimalnie, bo minimalnie, ale jednak.

źródło: realme

Wynika to jednak z faktu, że specyfikacja realme Watch 2 obejmuje akumulator o pojemności aż 315 mAh, czyli blisko dwukrotnie większej niż bateria w poprzedniku! Według deklaracji producenta, smartwatch będzie pracował na pojedynczym ładowaniu do 12 dni (a samo ładowanie odbywa się za pośrednictwem podstawki magnetycznej).

Ponadto specyfikacja realme Watch 2 obejmuje 90 trybów sportowych (po aktualizacji OTA), możliwość sterowania z jego poziomu urządzeniami z kategorii AIoT, pulsometr z funkcją stałego pomiaru pulsu, a takżę pulsoksymetr (SpO2). Oczywiście nie zabrakło też mechanizmów monitorowania snu wraz z jego późniejszą analizą oraz innych dodatków, jak prognoza pogody, przypomnienia o konieczności ruszenia się z miejsca raz na jakiś czas i uzupełnieniu płynów oraz możliwość sterowania odtwarzaczem muzyki i wywoływania spustu migawki w sparowanym smartfonie.

Specyfikacja realme Watch 2 (źródło: realme)

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że smartwatch waży 38 gramów i ma obudowę z certyfikatem IP68. Paski mają zaś szerokość 22 mm i można je swobodnie wymieniać. Producent zapewnił współpracę zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i iOS.

Cena realme Watch 2

Cena realme Watch 2 została ustalona w Malezji na 229 ringgitów, co jest równowartością ~210 złotych. Na tę chwilę trudno jednak przewidzieć, jaka będzie cena realme Watch 2 w Polsce, ale można się spodziewać, że wyższa.