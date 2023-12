Smartfon realme stara się przyciągać kolorami. Za taką zielenią tęsknimy w zimie

Biorąc pod uwagę, że na rynku mamy mnóstwo modeli smartfonów, ich producenci mają coraz mniejsze szanse, by przyciągnąć klientelę. Nowy realme próbuje to robić przy pomocy miłej oku kolorystyki.

Kształt ten sam, umaszczenie jakby wiosenne

Już od kilku lat jesteśmy przyzwyczajani przez producentów smartfonów do jednej „słusznej” formy tych urządzeń. Z przodu: duża tafla szkła, z tyłu: solidnych gabarytów wyspa na aparaty, o różnym kształcie. Różnice pomiędzy modelami urządzeń sprowadzają się głównie do projektu obudowy.

realme, wprowadzając do sprzedaży nowy smartfon, postawiło wszystko na ostatnią kartę, jaką mogło zagrać. Ponieważ sam kształt telefonu jest typowy, firma proponuje rozjaśnić nieco nudną kolorystykę urządzeń przy pomocy barwnego plastiku na pleckach gadżetu.

realme C67 5G (fot. realme)

realme C67 5G – specyfikacja i cena

Gdyby spojrzeć na to, co pod względem technicznym oferuje nowa propozycja chińskiego producenta, od razu wyciągniemy wnioski co do tego, w jakim przedziale cenowym powinna się ona znaleźć.

Patrząc na front telefonu, widzimy 6,72-calowy ekran IPS LCD o o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. W wycięciu na aparat znajdujemy obiektyw połączony z matrycą 8 Mpix (f/2.05). Zaraz obok, za sprawą Realme Mini Capsule 2.0, wyświetlane są dodatkowe informacje, w formie podłużnej „pigułki”.

Tylna część obudowy to dom dla aparatu 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i technologią łączenia pikseli 4 w 1. Do głównej kamery dołącza moduł portretowy 2 Mpix (f/2.4) oraz dioda doświetlająca.

W środku działa tegoroczny procesor MediaTek Dimensity 6100+. Podstawowa wersja ma 4 GB RAM i 128 GB miejsca na system i dane. Dostępna jest także opcja z 6 GB RAM. W obudowie zamontowano boczny czytnik linii papilarnych, gniazdo słuchawkowe, moduł Wi-Fi, GPS i Bluetooth 5.2 oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Można ją ładować z mocą 33 W. Całość charakteryzuje się odpornością na kurz i zachlapania, zgodnie z certyfikatem IP54. Oprogramowanie Realme UI 4.0 bazuje na Androidzie 13.

realme C67 5G wyceniono na 13999 rupii (~680 złotych) za wersję 4 GB/128 GB oraz 14999 rupii (~730 złotych) za opcję 6 GB/128 GB. Sprzęt można kupować w Indiach. O jego ewentualnej dostępności w innych regionach dowiemy się w późniejszym terminie.