Aż 17 darmowych gier w Epic Games Store! Jak je odebrać?

Epic Games Store każdego tygodnia udostępnia jakąś grę (a czasem i więcej), którą można podpiąć pod swoją bibliotekę – kompletnie za darmo. Rozpoczęło się jednak tradycyjne końcoworoczne rozdawnictwo, bo oto Epic umożliwi w nadchodzących tygodniach pobranie aż 17 gier!

17 gier za darmo w Epic Games Store!

Sklep Epic Games w trakcie trwającej już świątecznej wyprzedaży, oprócz uruchomienia oczywistych zniżek i promocji, zamierza rozdać aż 17 darmowych gier! Tytuły będą sukcesywnie udostępniane na platformie, a na pierwszą z nich nie trzeba czekać do czwartku, kiedy to zwykle ogłaszano „gratisy” – jest dostępna już teraz.

Pierwszym z 17 tytułów do odebrania jest Destiny 2: Klasyczna kolekcja (2023). Edycja ta zawiera dodatki Królowa-Wiedźma, Poza Światłem oraz Twierdza Cieni. W trakcie rozwijania kampanii, możliwe będzie odblokowanie 37 egzotycznych broni, 15 elementów egzotycznego pancerza oraz moc stazy, dzięki której gracz zyska kontrolę na polu bitwy. Zawartość dostępna jest w wersji z polskimi napisami.

Warto wspomnieć, że zanim odbierzemy kolekcję, trzeba wcześniej podpiąć pod swoje konto na Epic Games Store podstawową wersję Destiny 2. Spokojnie, jest darmowa, więc na żadnym etapie nie będziemy musieli płacić ani grosza.

Gra będzie dostępna do wciągnięcia na listę biblioteki do 20 grudnia 2023 roku, do godziny 17:00. Dokładnie w tym terminie poznamy kolejną darmową grę od EGS. Zakładamy, że skoro w sumie darmowych tytułów ma być 17, to Epic na pewnym etapie zacznie udostępniać je każdego dnia lub w pakietach.

Wyprzedaż oraz darmowe przedmioty kosmetyczne

Poza pełnymi wersjami gier dostępnych za darmo, już teraz można pobierać bezpłatne dodatki do tytułów, w które gramy. Gratisy przewidziano dla:

Fall Guys,

Warframe,

Honkai Impacd 3rd,

Disney Speedstorm,

Idle Champions of the Forgotten Realms,

SYNCED,

World of Warships,

EVE Online.

Darmowe gry, jak i dodatki odbierzecie na stronie Epic Games Store lub uruchamiając launcher na komputerze.

(źródło: Epic Games Store)

Oprócz tego, aż do 10 stycznia 2024 r. godz. 17:00 czasu polskiego obowiązywać będzie specjalna zniżka 33% na zakupy, a także nagrody Epic ze zwrotem 10%. Wśród okazji można wyliczyć:

Życzymy udanych łowów i zebrania wszystkich darmowych gier! Z regulaminem promocji zapoznacie się tutaj.