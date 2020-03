Konkurent dla Xiaomi Mi Band 4? Realme Band dostanie specjalny tryb gry w krykieta

Relame Band będzie pierwszą opaską fitness tego producenta. Oficjalnie poznamy ją w przyszłym tygodniu, ale dzięki temu, że firma uruchomiła już stronę internetową poświęconą akcesorium, dowiadujemy się o nim wielu szczegółów.

Przedstwiciele szóstej generacji smartfonów Realme zostaną zaprezentowani na konferencji zaplanowanej na 5 marca. Dzień ten będzie wyjątkowy także dla ekipy, która przygotowywała dla firmy projekt inteligentnej opaski fitness – Realme Band. Jej wygląd i funkcje przestały być tajemnicą, bo producent odpalił już całą stronę internetową poświęconą temu produktowi. Dowiadujemy się z niej kilku podstawowych faktów o tym smartbandzie.

Realme Band na tydzień przed premierą

Nie spodziewamy się kompletnej specyfikacji technicznej. Jest za to kilka ładnych grafik i garść luźnych, ogólnych informacji.

Zatem: Realme Band ma zostać wyposażony w kolorowy ekran, na którym zobaczymy powiadomienia ze smartfona, alarmy i notyfikacje dotyczące naszej aktywności fizycznej.

Opaska będzie śledzić i zbierać dane na temat naszego snu, tętna oraz liczby zrobionych kroków. Rozpozna także jedną z dziewięciu dyscyplin sportowych. Wśród nich znajdziemy stworzony specjalnie z myślą o runku indyjskim tryb gry w krykieta. Choć brzmi to dość zabawnie (mnie na przykład bawi, tak?), to jest to swego rodzaju ukłon w stronę hinduskiej manii dotyczącej tego sportu – to coś jak skoki narciarskie czy ligowe rozgrywki piłki nożnej dla Polaków.

Opaska otrzyma certyfikat wodoodporności IP68 i będzie ładowana przez USB-A. Powtarzam: nie przez miniUSB – jedna część paska będzie wyjmowana, i naszym oczom ukaże się pełnowymiarowy port USB. Co za oszczędność na kabelkach! Dla Apple nie do pomyślenia.

Strona internetowa ukazuje Realme Band w kolorach żółtym, czarnym i oliwkowym. Nie wiadomo jeszcze, ile trzeba będzie za nią zapłacić. Sprawia wrażenie mało skomplikowanego sprzętu, więc może stać się silną konkurencją dla MiBandów od Xiaomi.

źródło: Realme