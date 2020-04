Oppo sypie nowościami jak z rękawa. Premiera Ace 2 z bezprzewodowym ładowaniem

Nie dalej jak trzy dni temu, przy okazji wejścia Oppo A91 do polskiej sprzedaży, pomyślałem sobie, że ostatnimi czasy producent próbuje wyrobić sobie silną pozycję na rynku wprowadzając kolejne modele. Zdaje się, że coś w tym jest, bo właśnie w Chinach zaprezentowany został Oppo Ace 2 – pierwszy smartfon w portfolio producenta z możliwością bezprzewodowego ładowania.

Pamiętacie jeszcze Oppo Reno Ace? Grzesiek po jego premierze pisał, że to super flagowiec z super szybkim ładowaniem. Oppo Ace 2 to ewidentnie jego bezpośredni następca, z tym, że pozbawiony członu Reno. Właściwie… to dobrze, bo po co ujednolicać wszystkie smartfony do jednej linii?

Na przykładzie – do polskiej sprzedaży własnie trafił Oppo Reno 3. Nazwa Oppo Reno Ace 2 mogłaby sugerować, że jest to smartfon „poprzedniej generacji”, jakaś specjalna wersja Oppo Reno 2. Ale skoro to Oppo Ace 2, to problem znika – to po prostu inna linia modelowa.

Oppo Ace 2 to as bezprzewodowego ładowania

Z uśmiechem na twarzy piszę te słowa, bowiem Oppo Ace 2 to pierwszy smartfon producenta wyposażony w technologię ładowania bezprzewodowego. Najwyraźniej producent uznał, że „na całego, albo wcale”. Okazuje się bowiem, że Oppo Ace 2 nie tylko można ładować bezprzewodowo, ale też można to robić bardzo szybko. Technologia Qi może dostarczyć do smartfona prąd z mocą aż 40 W.

Dla porównania – Huawei P40 Pro wspiera bezprzewodowe ładowanie o takiej samej mocy (40 W), choć Huawei P40 „ledwie” 22,5W i to dopiero po włożeniu go do specjalnego etui. Ładujący się superszybko po kablu Samsung Galaxy S20 Ultra wyciągnie bez niego co najwyżej 15 W, podczas gdy Apple stawia na szali ledwie 7,5 W bezprzewodowej mocy. Oznacza to, że Oppo Ace 2 może nie bije rekordów, ale od razu stawia się w najwyższej stawce.

Oczywiście „po kablu” Oppo Ace 2 przyjmie odpowiednio więcej energii – technologia Super VOOC Fast Charge 2.0 zapewni szybkie ładowanie o mocy 60 W.

Specyfikacja techniczna Oppo Ace 2 – as, ale nie flagowiec

Nie miejcie złudzeń – choć ten as w nazwie skłania nas ku myśleniu, że Oppo Ace 2 będzie flagowym smartfonem producenta, to jest zupełnie inaczej. Tę rolę spełnia Oppo Find X2 Pro – swoją drogą uważam, że nazewnictwo swobodnie mogłoby być odwrotne. Niemniej, Oppo Ace 2 na słabe podzespoły narzekać nie może – właściwie to nadal bardzo wysoka półka.

Wszystkie treści będą wyświetlane na 6,55-calowym ekranie OLED o rozdzielczości Full HD, który może pochwalić się częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz, wbudowanym czytnikiem linii papilarnych oraz dziurą na przedni aparat. Oppo Ace 2 został wyposażony w procesor Snapdragon 865 ze wsparciem dla 5G, któremu do spółki dorzucono – w zależności od wersji – nawet 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej.

Miało nie być flagowo, a… ciągle jest, prawda? Pozycję Oppo Ace 2 w portfolio producenta nieco zdradzają aparaty – ot, 48-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy szerokokątny oraz 2-megapikselowe „oczko” do makro pracujące także jako czujnik głębi. Oczywiście nadal nie jest źle, ale to nic w porównaniu do Oppo Find X2 Pro – w końcu ten drugi ma najlepszy aparat mobilny na świecie według DxOMark.

Oppo Ace 2 – cena w Chinach

Oppo Ace 2 trafi do sprzedaży w Chinach już 20 kwietnia. W zależności od wersji, za smartfona trzeba będzie zapłacić:

8 GB RAM, 128 GB pamięci – 3999 juanów, czyli mniej więcej 2400 zł,

8 GB RAM, 256 GB pamięci – 4399 juanów, czyli mniej więcej 2650 zł,

12 GB RAM, 256 GB pamięci – 4599 juanów, czyli mniej więcej 2750 zł.

Trudno powiedzieć, czy i kiedy smartfon trafi do Polski, a jeśli tak – ile dokładnie trzeba będzie na niego zapłacić. Przykład Oppo A91 pokazuje, że być może będzie trzeba uzbroić się w „odrobinę” cierpliwości, choć to i tak wizja bardzo optymistyczna. W końcu Oppo Reno Ace nie pojawił się u nas wcale…

źródło: The Verge

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!