Oppo wprowadza na rynek kolejny, niedrogi smartfon z modemem 5G – Oppo A55 5G

Oppo coraz mocniej naciera na średnią półkę smartfonów z modemami 5G. W ostatnim czasie producent wprowadził na nią modele Oppo A53 5G i Oppo A93 5G, a teraz również kolejny – Oppo A55 5G.

Oppo A55 5G to kolejny, niedrogi smartfon z modemem 5G

W przypadku najtańszych smartfonów największą uwagę przyciąga modem 5G i podobnie jest również z Oppo A55 5G. Model ten wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz, który został stworzony z myślą o bardziej przystępnych cenowo smart-telefonach, zapewniających obsługę sieci piątej generacji.

źródło: Oppo

Smartfon oddaje do dyspozycji także 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z – co ważne – możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD (obsługiwane są pojemności do 1 TB). Ponadto oferuje też wsparcie dla transmisji danych USB OTG przez port USB-C.

Jeżeli zaś chodzi o aparaty, to na przodzie tego smartfona znajduje się pojedynczy o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0, natomiast na tyle trzy: główny 13 Mpix (f/2.2) oraz 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do pomocy przy zdjęciach portretowych.

źródło: Oppo

Wszystkie treści wyświetlone zostaną z kolei na ekranie LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9), który zajmuje 88,7% powierzchni panelu przedniego. Producent informuje też, że odświeża on obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz i ma typową jasność 480 nitów.

Oprócz tego, Oppo A55 5G oferuje jeszcze czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, wirtualny żyroskop, funkcję liczenia kroków, Dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem ColorOS 11.1 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh (ładowanie 5 V/2 A | 10 W).

Oppo A55 5G ma wymiary 163,9×75,7×8,4 mm, waży 186 gramów i będzie dostępny na rynku w dwóch wersjach kolorystycznych: biało-niebieskiej i czarnej.

Cena Oppo A55 5G

Cena Oppo A55 5G została ustalona w Chinach na 1599 juanów, co jest równowartością ~950 złotych. Smartfon jest już dostępny za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej marki Oppo.

Na razie nie mamy informacji, czy model ten pojawi się również w innych krajach, w tym w Polsce.