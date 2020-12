Oppo A53 zyskuje wersję z modemem 5G, która wciąż jest bardzo tania

Oppo A53 zadebiutował pod koniec sierpnia 2020 roku i był pierwszym na świecie smartfonem z procesorem Qualcomm Snapdragon 460. Teraz producent wprowadził na rynek wersję z modemem 5G. Mimo dodania obsługi sieci piątej generacji, model Oppo A53 5G wciąż jest bardzo przystępny cenowo.

Specyfikacja Oppo A53 5G

Jako że obsługa sieci piątej generacji (w trybach SA i NSA) jest największą (ale nie jedyną) zaletą tego smartfona, zacznijmy od tego, dzięki czemu jest ona możliwa. Model ten wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 720 2,0 GHz, który jest przeznaczony do najtańszych urządzeń mobilnych (chodzą słuchy, że zostanie w niego wyposażony również Samsung Galaxy A32 5G).

Oppo A53 5G zaoferuje swoim właścicielom także od 4 GB do 6 GB RAM (w zależności od konfiguracji) oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Niestety, smartfon nie obsługuje kart microSD, co jest zaskakujące ponieważ Oppo A53 ma (dedykowany) slot na microSD, a ponadto jest to standardem w tanich urządzeniach mobilnych.

Częściowym „pocieszeniem” jest fakt, że smartfon obsługuje technologię USB OTG, jednak nie rozwiązuje to całkowicie problemu braku slotu na kartę microSD.

Na plus (względem Oppo A53) zmieniły się natomiast parametry wyświetlacza. Wciąż ma on przekątną 6,5 cala i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, ale jednocześnie wyższą rozdzielczość, bo Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9). Od razu można też powiedzieć, że w lewym górnym rogu ekranu jest okrągły otwór na aparat do selfie i rozmów wideo z matrycą o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0).

Na tyle Oppo A53 5G umieszczono natomiast trzy aparaty: 16 Mpix (f/2.2), 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do portretów. Czytnik linii papilarnych znajduje się zaś na bocznej krawędzi. Ponadto smartfon oferuje 3,5 mm złącze słuchawkowe, żyroskop i Dual SIM (2x nano SIM).

Oppo A53 pracuje na Androidzie 10 z interfejsem ColorOS 7.2 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4040 mAh (z obsługą ładowania 10 W przez port USB-C). Całość ma wymiary 162,2x75x7,9 mm i waży 175 gramów.

Cena Oppo A53 5G

Cena Oppo A53 5G została ustalona w Chinach na 1299 juanów, co jest równowartością ~750 złotych. Nie ma wątpliwości, że smartfon z modemem 5G w takiej cenie będzie się cieszył dużą popularnością wśród klientów.