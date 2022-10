Sprawdź nowe funkcje aplikacji mObywatel przed wszystkimi. Zobacz jak

Aplikacja mObywatel z każdym miesiącem zyskuje na popularności. Bez wątpienia przyczynia się do tego fakt, że co jakiś czas zyskuje ona nowe przydane funkcje. Niedawno mieliśmy do czynienia ze sporą aktualizacją programu. Teraz pojawiła się informacja o tym, że działanie niektórych nowych funkcji będzie można sprawdzić wcześniej. Wystarczy tylko wziąć w udział w testach. Podpowiadamy jak to zrobić.

Cyfrowy = plastikowy dowód osobisty? Już niedługo

Aplikacja mObywatel daje nam dostęp do różnych dokumentów, między innymi do dowodu osobistego. Jego elektroniczna wersja nie jest jednak wszędzie honorowana i równorzędna z tradycyjnym, fizycznym dokumentem. Jednak i to już niedługo się zmieni.

W zeszły piątek rozmowie z RMF FM pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, Janusz Cieszyński zapowiedział, że już w pierwszym kwartale 2023 cyfrowy dowód osobisty zrówna się ważnością ze swoim plastikowym pierwowzorem. Wszystkim użytkownikom pozwoli to na posługiwanie się aplikacją mObywatel znacznie częściej niż obecnie.

Obecnie cyfrowego dowodu nie można używać na przykład u notariusza, w sądzie, na przejściu granicznym czy podczas podpisywania umowy z operatorem telekomunikacyjnym. Dopóki jeszcze elektroniczny dowód osobisty z aplikacji nie jest równy temu fizycznemu, warto zapoznać się z pełną listą miejsc, w których nie można go używać.

Nowości w mObywatel

Jeśli Wam to umknęło, to warto wspomnieć, że w zeszłym tygodniu pojawiła się spora aktualizacja zawierająca nowe moduły oraz funkcję aplikacji mObywatel. Jedną z największych zmian jest możliwość wyłączenia dwuetapowego logowania – zamiast tego będzie można użyć logowania za pomocą samej weryfikacji biometrycznej bez podawania kodu PIN.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Zmienił się również sposób organizacji ekranu głównego. Teraz żeby usunąć wybraną usługę, wystarczy dotknąć jej ikony i przytrzymać chwilę na niej palec. Można również dowolnie przestawiać ikony: wystarczy dotknąć którąś z nich i przesunąć w wybrane miejsce.

Oprócz tego w aplikacji pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dopłatę do źródeł ciepła. Kolejną nowością jest moduł Naruszenia środowiskowe, dzięki któremu można zgłosić incydent, który może mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Jak zostać testerem?

Nadchodzącą nowością, która ma pojawić się w aplikacji są powiadomienia push. Minister ds. cyfryzacji zaprosił wszystkich chętnych do udziału w testach, które odbędą się na początku listopada. Co trzeba zrobić, żeby wziąć z nich udział? Wystarczy wysłać zgłoszenie zawierające nazwę użytkownika w systemie Profil Zaufany na adres mailowy [email protected] lub [email protected].

Aby znaleźć nazwę użytkownika, należy po zalogowaniu na stronie pz.gov.pl rozwinąć menu, klikając w trójkąt i wybrać Profil zaufany. Następnie wystarczy wybrać zakładkę „szczegóły profil”u – na ekranie wyświetli się pole z nazwą użytkownika.