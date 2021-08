Wygodny czytnik e-booków doczekał się nowej odsłony. Oto Onyx Boox Nova Air

Czytniki e-booków nie są najpopularniejszym dobrem elektronicznym, ale na pewno mają wielu zwolenników. Onyx Boox ma w swojej ofercie urządzenia z różnych półek cenowych, a teraz zaprezentował model Nova Air z funkcjami znanymi z tabletów.

Czytnik e-booków, tablet z Androidem

Onyx Boox zalicza nowy model czytnika Nova Air do klasy premium. Sprzęt nie tylko potrafi otwierać e-booki w popularnych formatach plików, ale także daje możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej, przesyłania wcześniej utworzonych notatek czy korzystanie z innych zalet systemu Android.

Jedną z przydatnych funkcji może być na przykład dzielenie ekranu. Po jednej stronie może być wyświetlany tekst źródłowy, a po drugiej np. jego tłumaczenie lub dowolna inna aplikacja.

Systemem zainstalowanym na Nova Air jest Android 10. Dzięki temu na tablecie można zainstalować nie tylko apki do czytania książek w wersji cyfrowej, ale także sprawdzać maile przez Gmaila czy podłączyć się do konferencji na Microsoft Teams. A przy użyciu dołączanego do zestawu rysika Wacoma, odręcznie wprowadzimy tekst, który będzie mógł być przekonwertowany na linijki literek maszynowych.

Co w specyfikacji?

Nova Air jest w gruncie rzeczy tabletem z 7,8-calowym ekranem E-Ink o rozdzielczości 1404 x 1872 pikseli, regulacją barwy podświetlenia i 16 poziomami szarości. W środku działa ośmiordzeniowy procesor Qualcomma, 3 GB RAM i 32 GB pamięć eMMC, zasilane przez baterię 2000 mAh.

Do łączenia się z siecią, tablet wykorzystuje WiFi, a z innymi urządzeniami połączymy się przez Bluetooth 5.0. Rzecz ładowana jest przez port USB-C. Czytnik ma także głośnik i mikrofon, przydatne choćby do słuchania audiobooków. Całość waży 235 g i zamyka się w wymiarach 194 x 136,5 x 6,3 mm. Sugerowana cena dla Onyx Boox Nova Air, którą znajdziemy na stronach Czytio.pl, to 1599 złotych.