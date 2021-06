Te telewizory marki OnePlus powinny trafić do Polski. Klienci z chęcią by je kupili

OnePlus coraz mocniej wchodzi na rynek telewizorów. Jego nowa seria OnePlus TV U1S obejmuje trzy modele i każdy z pewnością znajdzie nabywców, ponieważ wszystkie oferują świetną specyfikację i ogrom możliwości.

Nowa linia telewizorów OnePlus TV U1S debiutuje na rynku

Nowa rodzina ma trzech członków: najmniejszy ma ekran o przekątnej 50 cali, średni 55-calowy, a największy 65-calowy. Każdy oferuje matrycę LED o rozdzielczości 4K 3840×2160 pikseli, która odświeża obraz ze standardową częstotliwością – producent nie wspomina nic o tym, żeby obsługiwała wyższą. Podkreśla natomiast, że ramki dookoła paneli są bardzo cienkie, a współczynnik screen-to-body ratio wynosi nawet 95,7%.

źródło: OnePlus

OnePlus położył duży nacisk na jakość wyświetlanego obrazu. Dzięki rozdzielczości 4K matryce mają aż 8,3 mln pikseli. Mogą też pochwalić się certyfikatem HDR10+ oraz wsparciem dla HDR10 i HLG, a także 10-bitową głębią koloru. Do tego producent wykorzystał Gamma Engine i „ponad 50 wyspecjalizowanych algorytmów”, a ponadto zaimplementował również technologię MEMC i funkcję Super Resolution, która zwiększa rozdzielczość, aby wyświetlany obraz był „krystalicznie czysty”.

Jednocześnie OnePlus nie potraktował po macoszemu kwestii dźwięku. Telewizory z serii OnePlus TV U1S wyposażono w dwa pełnozakresowe głośniki i podwójne tweetery o łącznej mocy 30 W. Na dodatek na tej niwie pomagał firmie duński producent głośników Dynaudio, zatem użytkownicy mogą oczekiwać świetnych wrażeń podczas korzystania z tych urządzeń. Tym bardziej, że oczywiście nie zabrakło też Dolby Audio.

Współczesne telewizory to jednak nie tylko świetna jakość obrazu i dźwięku. Użytkownicy oczekują dodatkowych funkcji i telewizory z linii OnePlus TV U1S oferują masę przydatnych na co dzień opcji. Ich posiadacze będą mogli m.in. wywoływać Asystenta Google bez konieczności korzystania z pilota, a także połączyć smartfon i dzięki OnePlus Connect 2.0 wykorzystać go na przykład jako trackpad czy szybko przesłać pliki.

Jeszcze ciekawszą opcją jest natomiast MultiCast, pozwalający przesyłać na telewizor obraz z dwóch smartfonów naraz, co może być przydatne na przykład w czasie rozgrywki. Ponadto oczywiście nie zabrakło też obsługi Miracast, DLNA i Chromecast. Z serią OnePlus TV U1S można również połączyć smartwatch OnePlus Watch i słuchawki bezprzewodowe.

Dodatkowymi udogodnieniami są Kids Mode i Game Mode, w którym minimalizowane są opóźnienia. Telewizory z rodziny OnePlus TV U1S pracują na systemie Android TV 10.

Cena OnePlus TV U1S

50 cali – 39999 rupii (równowartość ~2000 złotych)

55 celi – 47999 rupii (~2400 złotych)

65 cali – 62999 rupii (~3200 złotych)

Telewizory z rodziny OnePlus TV U1S na tę chwilę są dostępne wyłącznie w Indiach. OnePlus wielokrotnie podkreślał jednak, że z chęcią wprowadziłby swoje Smart TV także do Europy.