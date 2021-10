Ten smartfon ma baterię o pojemności prawie 8000 mAh, a nie wygląda

Nowy Ulefone Note 12P wygląda niepozornie, ale skrywa w sobie akumulator o ogromnej pojemności. Jego cena jest bardzo atrakcyjna i przystępna. Z pewnością zainteresuje się nim wiele osób.

Specyfikacja Ulefone Note 12P

Elementami, które mają zwrócić uwagę klientów na ten model, są „masywna bateria” oraz „ultrawielki ekran”. Akumulator w Ulefone Note 12P ma pojemność aż 7700 mAh, i chociaż nie jest to rekordowa wartość, to niewątpliwie robi wrażenie i działa na wyobraźnię. Co więcej, smartfon obsługuje przewodowe ładowanie zwrotne, więc w razie potrzeby może podładować inny sprzęt.

Niestety, naładowanie akumulatora o pojemności 7700 mAh do pełna może potrwać nawet kilka godzin, ponieważ najnowszy smartfon marki Ulefone obsługuje jedynie 10 W ładowanie przewodowe (przez port USB-C; USB 2.0).

Co ciekawe, producent daje do zrozumienia, że jego najnowszy smartfon jest „lekki jak piórko”, mimo że waży aż 237 gramów. To dość sporo, ale pojemność akumulatora ma znaczący wpływ na końcową wagę urządzenia. Od razu można wspomnieć, że całość ma wymiary 173,6×79,1×10,2 mm.





Ulefone Note 12P (źródło: Ulefone)

Jak widać, Ulefone Note 12P jest naprawdę wysoki, ale wpływ na to ma wspomniany na początku „ultrawielki ekran”. Wyświetlacz IPS w tym modelu ma bowiem przekątną 6,82 cala. Niestety, podobnie jak w większości tanich smartfonów chińskich marek, ma on też rozdzielczość HD+ (1640×720 pikseli; proporcje 19,5:9). Mniej wymagającym użytkownikom, do których kierowany jest ten model, nie powinno to jednak zbytnio przeszkadzać.

Specyfikacja Ulefone Note 12P obejmuje również składający się z ośmiu rdzeni ARM Cortex-A55 procesor UNISOC SC9863A 1,6 GHz oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 128 GB, na którą przewidziano osobny slot, obok dwóch na karty SIM w formacie nano (z obsługą VoLTE na obu).

Ponadto Ulefone Note 12P oferuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie i trio 13 Mpix + 2 Mpix (do zdjęć makro) + 2 Mpix (czujnik głębi) na tyle, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

Cena Ulefone Note 12P

Smartfon jest już dostępny na oficjalnej stronie internetowej marki Ulefone. Aktualna cena Ulefone Note 12P to 149,99 dolarów, co jest równowartością niespełna 600 złotych. Model ten jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i czerwonej.