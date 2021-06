MediaTek pozwoli producentom urządzeń „grzebać” w chipsecie Dimensity 5G

MediaTek już jakiś czas temu dołączył do grona producentów chipów, które obsługują sieć w standardzie 5G. Warto przypomnieć, że stało się to już w 2019 roku, ale co ważniejsze, SoC Tajwańczyków był pierwszym ze zintegrowanym modemem 5G. Zeszły rok to z kolei powrót producenta do flagowych rozwiązań i nawiązanie mocnej walki w średniej półce – to wszystko dzięki serii procesorów Dimensity. Chcąc kontynuować dobrą passę, MediaTek postanowił stworzyć nową platformę Dimensity 5G Open Resource Architecture, dzięki której producenci będą mieli większy wpływ na modyfikowanie swoich urządzeń.

MediaTek pozwoli na większą elastyczność

W ramach trwających w tym tygodniu wirtualnych targów Mobile World Congress 2021, tajwański producent podzielił się informacjami na temat swojej nowej platformy. MediaTek zaprezentował Dimensity 5G Open Resource Architecture – platformy, która pozwoli producentom korzystającym z SoC Dimensity 1200 na bardziej spersonalizowane i głębsze dostosowanie niektórych funkcji chipsetu.

Reklama

MediaTek Dimensity 1200 (źródło: MediaTek)

Architektura otwartych zasobów ma pozwolić na większą kontrolę na procesorem – producenci będą mieli możliwość dopracowania funkcji kamery, wyświetlaczy, czujników czy zachowania jednostek AI w ramach najnowszego chipsetu. Tajwańczycy doszli do wniosku, że aby móc w pełni konkurować z chociażby Qualcommem, niezbędna jest z ich strony większa otwartość i bliższa współpraca z producentami sprzętu. Właśnie w takim celu powstała nowa platforma. Dr Yenchi Lee, zastępca dyrektora generalnego w dziale komunikacji bezprzewodowej MediaTek, mówi:

MediaTek współpracuje z największymi światowymi markami smartfonów, aby odblokować spersonalizowane wrażenia konsumenckie, które wyróżniają flagowe smartfony 5G, niezależnie czy mowa o nowatorskich funkcjach multimedialnych, niezrównanej wydajności lub doskonałym obrazowaniu. Dzięki pracy producentów urządzeń, którzy mogą od teraz lepiej dostosować je do różnych stylów życia konsumentów, będzie to powszechniejsze i łatwiejsze.

W ramach nowego projektu firmy możliwe będzie ustawianie sposobu działania chipu Dimensity 5G, które będzie obejmowało:

Doświadczenia multimedialne – dzięki dostępowi do wbudowanych, wielordzeniowych procesorów sztucznej inteligencji i procesorów wyświetlania można dostosowywać wrażenia multimedialne, i jeszcze bardziej dopasować współpracę pomiędzy chipsetem a wyświetlaczem smartfona oraz sprzętem audio. Aby to osiągnąć, producenci będą mogli manipulować działaniem sztucznej inteligencji MediaTek (AI-PQ) i AI Super Resolution (AI-SR) lub opracowywać własne algorytmy z dostosowanymi parametrami wideo i wykrywaniem scenariuszy z pomocą AI.

Hybrydowe przetwarzanie wieloprocesowe – swoboda dostrajania wydajności i energooszczędności urządzenia będzie możliwa do dostosowania poprzez ustawienie przypisywania obciążeń roboczych w ramach zasobów przetwarzania chipsetu, w tym CPU, GPU i koprocesorów wspomagających.

Przetwarzanie AI – dzięki NeuroPilot, zapewniony zostaje lepszy dostęp do akceleratora głębokiego uczenia w ramach APU MediaTek. Pozwala to firmom na stosowanie wielowątkowych harmonogramów AI i niestandardowych algorytmów.

Silniki przetwarzania obrazu z kamery – zarówno w przypadku przechwytywania obrazu, jak i wideo, otwarty zostaje surowy dostęp do procesora przetwarzania obrazu z kamery (ISP), aby móc bezpośrednio kontrolować przepływ danych. Niskopoziomowy dostęp do chipsetu Dimensity 1200 okazuje się nieoceniony w celu optymalizacji i konfiguracji wybranych parametrów, czujników kamery i działania oprogramowania.

Łączność – aby zapewnić klientom wszechstronne wrażenia, od teraz możliwe będzie synchronizowanie funkcji Bluetooth z profilami, aby lepiej dopasować jego działanie do akcesoriów bezprzewodowych w obrębie jednej marki.

Współpraca już rozpoczęta

Pomimo tego, że dopiero dzisiaj dowiadujemy się o nowym projekcie firmy, to wygląda na to, że cicha współpraca trwa już od jakiegoś czasu. Niewykluczone, że ma ona miejsce już od momentu wprowadzenia nowego flagowego procesora Dimensity 1200 na początku tego roku. Sugerują to słowa samego MediaTeka, który podaje, że urządzenia zasilane przez już dostosowane chipsety MediaTek Dimensity 5G Open Architecture trafią na rynek już w lipcu. Niewykluczone, że jednym z takich urządzeń będzie OnePlus Nord 2, który według plotek, powinien zadebiutować w przyszłym miesiącu i być napędzany procesorem MediaTek Dimensity 1200.

Krok, jaki wykonał tajwański producent to z pewnością dobry ruch. Chcąc powalczyć z konkurencją trzeba być elastycznym – w szczególności wobec producentów. Większa swoboda i możliwość kontroli chipsetu z pewnością może być dla firm czymś zachęcającym. Na końcu jednak pozostaje pytanie: na ile będzie to widoczne dla końcowego użytkownika? Może się okazać, że więcej tutaj marketingu niż realnych korzyści dla konsumenta.