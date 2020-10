Tym smartfonem LG ma szanse podbić serca klientów, którzy chcą korzystać z 5G

Technologia 5G to argument, który ma przyciągnąć klientów i skłonić ich do kupienia nowego smartfona. Znacznie skuteczniej działa jednak przystępna dla przeciętnego konsumenta cena. LG K92 5G nie kosztuje kroci, a obsługuje sieć piątej generacji, dlatego może przekonać do siebie wiele osób.

5G napędzi sprzedaż

Operatorzy inwestują ogromne pieniądze i nie mniej wysiłku, aby jak najszybciej udostępnić na szeroką skalę technologię 5G. Jednocześnie producenci smartfonów wprowadzają na rynek coraz więcej modeli z modemami 5G, w tym również bardziej przystępnych cenowo.

Te dwa czynniki sprawiają, że technologia 5G powoli przestaje być nowinką dostępną wyłącznie dla najbogatszych, tylko coraz szybciej staje się rozwiązaniem, na korzystanie z którego może pozwolić sobie każdy. LG sprawnie reaguje na te zmiany, o czym świadczy premiera modelu LG K92 5G.

Cena LG K92 5G, dostępność

Jest to najtańszy smartfon w ofercie LG, który obsługuje sieć piątej generacji. Sugerowana cena LG K92 5G została ustalona w Stanach Zjednoczonych na 359 dolarów, co jest równowartością ~1420 złotych. Model ten będzie dostępny wkrótce u trzech amerykańskich operatorów: AT&T, Cricket Wireless i UScellular.

Producent zastrzega, że ostateczna cena może się różnić w zależności od wybranej oferty, jednak nadal powinna być ona akceptowalna i dostępna dla większości przeciętnych klientów.

Na razie nie mamy informacji na temat dostępności tego smartfona poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli jednak trafi do Europy, będzie rywalizować m.in. z Samsungiem Galaxy A42 5G za 369 euro.

Specyfikacja LG K92 5G

Smartfon obsługuje sieć piątej generacji dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 690 ze zintegrowanym modemem 5G Snadpragon X51. Do kompletu są 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (do dyspozycji użytkownika pozostaje do 99 GB) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB.



źródło: LG

Specyfikacja LG K92 5G obejmuje także wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z okrągłym otworem w górnej części na 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Na tyle umieszczono zaś poczwórny 64 Mpix (f/1.78) + 5 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 115° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi.

Na pokładzie smartfona znajdują się też pokaźnych rozmiarów dioda doświetlająca przy aparacie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, głośniki stereo, Bluetooth 5.1 i USB-C. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10, ma wymiary 166,4×77,2×8,4 mm i waży 202 gramy. LG K92 5G zasila akumulator o pojemności 4000 mAh.