Nowa maszyna do grania. Acer Nitro V 15 zyskał ekran 165 Hz i układ Raptor Lake

Już dawno minęły czasy, gdy wymagające gry dało się odpalać wyłącznie na rozbudowanych, stacjonarnych PC. Teraz wystarczy mieć na biurku maszynę pokroju nowego gamingowego modelu Acer Nitro V 15.

Solidny laptop dla gracza

Nowy Acer Nitro V 15 stara się zebrać w kompaktowej formie wszystko to, czego gracz potrzebuje do cieszenia się nowymi tytułami, bez potrzeby zastawiania domu pod hipotekę. Do ceny jeszcze przejdziemy, a teraz skupmy się na podzespołach.

Nowy Acer otrzymał procesor Intela 13. generacji. Dokładnie chodzi o model Core i7-13620H, czyli 10-rdzeniową jednostkę, zaliczaną do nowoczesnej rodziny układów Raptor Lake, z bazowym taktowaniem o częstotliwości 2,4 GHz.

W połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 z wykorzystaniem technologii DLSS 3 oraz Ray Tracing, nie powinno być problemu z odpalaniem najnowszych gier. Zwłaszcza, że 15,6-calowy ekran pracuje w rozdzielczości Full HD, a więc generowanie klatek nie powinno nakładać na najważniejsze podzespoły dodatkowego obciążenia. Przed nadmiernym nagrzewaniem wnętrza dbają dwa wentylatory oraz system chłodzenia z podwójnym wlotem powietrza.

Acer Nitro V 15 (fot. Acer)

Wspomniany wyświetlacz zyskał możliwość wyświetlania obrazu z wysoką częstotliwością 165 Hz. Czas reakcji matrycy wynosi 3 ms. Można założyć, że przyda się to graczom podczas dynamicznych rozgrywek.

Głośniki wspiera technologia DTS:X Ultra. Ta funkcja nie tylko poprawia jakość dźwięku, ale także umożliwia dostosowanie trybu dźwięku do aktualnie rozgrywanej gry. Pomaga w tym też aplikacja NitroSense.

Wśród innych podzespołów warto wymienić do 32 GB RAM DDR5 oraz dysk SSD M.2 o maksymalnej pojemności 2 TB. Za łączność odpowiada moduł Wi-Fi 6, a wśród portów wyróżnia się Thunderbolt 4, umożliwiający szybki transfer danych czy przesyłanie obrazu do monitora.

Acer Nitro V 15 – cena i dostępność

Jak zapowiada Acer, nowy gamingowy sprzęt w postaci laptopa Nitro V 15 będzie można kupować od połowy października. Bazowa wersja będzie kosztować 5200 złotych. Jak na to, co oferuje, jest całkiem przyzwoicie!