Wkrótce znowu zagrasz w klasyki z Amigi. Nadchodzi THEA500 Mini

Moda na przywracanie do życia dawno wymarłych klasyków konsolowych i komputerowych najwyraźniej ma się bardzo dobrze, skoro zapowiedziano sprzęt inspirowany kultową Amigą 500.

Retro Games zapowiedziało, że na początku 2022 roku będziemy mogli kupić THEA500 Mini, czyli emulator klasycznego 16-bitowego komputera Amiga z lat 80. ubiegłego wieku, w obudowie inspirowanej wydaną w 1987 roku Amigą 500. Urządzenie będzie w stanie emulować oryginalną Amigę 500 (OCS), ale także wersje z Enhanced Chip Set (ECS) oraz Advanced Graphics Architecture (AGA) z A1200.

Sprzęt będzie miał w zestawie przywołującą wspomnienia 2-przyciskową mysz oraz zaprojektowany na nowo 8-przyciskowy precyzyjny gamepad, pozwalający na wybór metody sterowania. Do sprzętu da się nawet podłączyć zewnętrzną klawiaturę PC.

W tej mini wersji THEA500 stworzyliśmy to, co naszym zdaniem pokochają

fani gier, i co będą postrzegać jako ewolucję minikonsol.

Paul Andrews, Managing Director w Retro Games