Nowe flagowce iQOO 10 oraz iQOO 10 Pro. Pełne ładowanie w 10 minut i specjalna wersja BMW

iQOO10 Pro to najwyższy model smartfona w nowej ofercie producenta. Zgodnie z zapowiedziami, debiutuje z odrobinę gorzej wyposażonym bratem. Ich konstrukcja to top najnowszych rozwiązań branży.

iQOO 10 Pro – najmocniejsza rzecz tygodnia

Zgodnie z zapowiedziami, doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji nowych flagowych smartfonów iQOO. Pomiędzy dwoma modelami: iQOO 10 Pro oraz iQOO 10 jest kilka istotnych różnic. Przyjrzyjmy się im zatem.

iQOO 10

Zwróćmy najpierw uwagę na wykorzystane ekrany. iQOO 10 Pro ma 6,78-calowy zakrzywiony ekran Quad HD+ Samsung E5 AMOLED z technologią LTPO 3.0, obsługą 10-bitowego koloru, szczytową jasnością 1500 nitów, zmienną częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego 1000 Hz. Wbudowano w niego ultradźwiękowy czujnik odcisków palców z obszarem rozpoznawania odcisków palców o powierzchni 578 mm², który zapewnia ultraszybkie odblokowywanie w 0,2 s.

iQOO 10 z kolei, zyskał również 6,78-calowy, ale płaski ekran Samsung E5 AMOLED o niższej rozdzielczości FHD+, choć z taką samą częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością do 1500 nitów.

Oba telefony działają na procesorze Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Chłodzi go duża sekcja odprowadzania ciepła o powierzchni 3930 mm². Ramka wykorzystuje aluminium lotnicze i jest w stanie zmniejszyć temperaturę telefonu o 2° C. Dodatkowo, iQOO opracowało inteligentny algorytm śledzenia temperatury w połączeniu z 14 (iQOO 10 Pro) lub 10 (iQOO 10) czujnikami. Powinno to skutecznie chronić urządzenie przez zbytnim nagrzewaniem się.

Aparaty, które już gdzieś widzieliśmy

iQOO nie inwestuje w najnowsze dostępne sensory optyczne. iQOO 10 ma ten sam aparat, co iQOO 9. Z kolei wersja Pro wyposażona została w zestaw 50 Mpix (Samsung GN5) + 50 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym 150°) + 14,6 Mpix (z teleobiektywem o przybliżeniu optycznym 3x). Smartfony zyskały nowy układ obrazu V1+ i dysponują takimi samymi aparatami przednimi 16 Mpix.

Oba modele wyposażono w dwuogniwowe baterie o pojemności 4700 mAh z ultraszybkim ładowaniem 120 W. Uzupełnienie energii do 100% następuje już w 10 minut. Ładowanie bezprzewodowe odbywa się z mocą 50 W, a ładowanie zwrotne – 10 W.

Ceny i dostępność

Ponieważ smartfony debiutowały w Chinach, nie dziwi nas, że to właśnie tam rozpocznie się sprzedaż. Smartfony i ich poszczególne wersje (także w „malowaniu BMW”) będą dostępne w sklepach od 26 lipca w cenach:

iQOO 10 8 GB + 128 GB – 3699 juanów (~2560 złotych);

iQOO 10 8 GB + 256 GB – 3999 juanów (~2760 złotych);

iQOO 10 12 GB + 256 GB – 4299 juanów (~2970 złotych);

iQOO 10 12 GB + 512 GB – 4699 juanów (~3250 złotych);

iQOO 10 Pro 8 GB + 256 GB – 4999 juanów (~3450 złotych);

iQOO 10 Pro 12 GB + 256 GB – 5499 juanów (~3800 złotych);

iQOO 10 Pro 12 GB + 512 GB – 5999 juanów (~4145 złotych).

