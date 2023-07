Oto Infinix ZEROBOOK 13. W trybie maksymalnej wydajności świeci się jak sam diabeł

Infinix to chińska marka należąca do Transsion, która słynie z niezłych produktów w dobrych cenach. Tym razem producent ten stworzył laptop, który na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo fajnie. Co oferuje?

Infinix ZEROBOOK 13 – specyfikacja

Za wydajność tego laptopa odpowiadać będzie Intel 13. generacji wraz z układem graficznym Iris Xe (96EU) oraz dyskami SSD (PCIe 4.0). Ekran ma przekątną 15,6-cala i rozdzielczość Full HD (1920×1080 pikseli) z pokryciem 100% sRGB.

Akumulator w modelu ZEROBOOK 13 ma pojemność 70 Wh i obsługuje ładowanie z mocą 100 W (większość laptopów wspiera ładowarki z mocą jedynie 45/65 W). Ładowanie przez 2 godziny ma pozwolić na 10 godzin oglądania filmów w jakość Full HD.

Dostępne są 3 tryby pracy zasilania, które możemy zmieniać za pomocą przełącznika wbudowanego w boczną krawędź modelu:

Eco – oszczędzanie energii,

Balance – tryb zbalansowany między czasem pracy baterii a wydajnością,

Over boost – maksymalna wydajność. W tym trybie zawias podświetlany jest na czerwono.

W laptopie znalazła się również przednia kamerka AI Beauty ze wsparciem sztucznej inteligencji, przydatna np. do rozmywania tła – ponoć nawet w ruchu.

Dwa zestawy głośników po bokach klawiatury 2×2 W (wysokiej częstotliwości) i z przodu 2×1 W (niskiej częstotliwości) zapewnią dobre odczucia audio.

Obudowa w motywie fazy meteorytu została wykonana z metalu (prawdopodobnie aluminium), a sam ZEROBOOK 13 mierzy zaledwie 16,9 mm grubości. Czytnik linii papilarnych został zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Z portów mamy tutaj gniazdo kart pamięci, gniazdo audio jack 3,5 mm i jeden USB 3.0. Tytułowy laptop Infinix wspiera WiFi 6 i Bluetooth 5.2.

Dostępność i cena

W kwestii dostępności – na ten moment pewnego zakupu można dokonać jedynie w Indiach. Dwa inne modele ze stajni Infinixa nie pojawiły się w naszym kraju, tak też nie liczyłbym, że ZEROBOOK 13 pojawi się na naszym rynku. Szkoda, bo całość prezentuje się zacnie!

Sprzedaż w Indiach rozpocznie się 11 lipca, a ceny mają prezentować się następująco: