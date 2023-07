SEGA miała pogrążyć PlayStation? Wyciekła niesamowita historia

Podczas batalii pomiędzy Microsoftem, a PlayStation dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy. Jedną z interesujących informacji jest ta, która dopiero co wypłynęła – SEGA miała zostać pogromcą PlayStation.

Zabicie PlayStation miało być takie łatwe

Batalia pomiędzy Microsoftem, a prawnymi regulatorami z różnych rynków (a w zasadzie to walka Microsoft vs. PlayStation), o przejęcie Activision Blizzard toczy się już od wielu miesięcy. W tym czasie byliśmy świadkami wielu ciekawych zwrotów akcji, a także dowiedzieliśmy się nowych informacji, w tym takich o przyszłych generacjach konsol, premier, czy też planach obu firm. Dość niespodziewanie jednak w całym wątku znalazła się także firma SEGA.

Podczas sprawy sądowej przed FTC znalazły się dokumenty z lat 90-tych, a więc mówimy tu już o retro segmencie rynku. W 1996 roku były dyrektor generalny SEGA of America, Tom Kalinsky, napisał w e-mailu: „właśnie odwiedziłem 10 sklepów detalicznych w Tokio (większość w Akihabara); są teraz ferie wiosenne, więc tłumy nastolatków / studentów są ogromne. Zabijamy Sony. W każdym sklepie sprzęt Saturn jest wyprzedany, a PlayStation leży na stosach”.

Dyrektor generalny był święcie przekonany, że SEGA bez problemu pokona Sony i zgarnie dla siebie resztę rynku. Patrząc na to w 2023 roku, jest to dość zabawna wiadomość, ponieważ to PlayStation jest hegemonem rynku i w ostatnich generacjach konsol regularnie zgarnia duże udziały.

Tak wygląda Sega Mega Drive Mini Atari

SEGA uważała, że łatwo sobie poradzi

Sprawa jest o tyle zabawna, z perspektywy czasu, że Kalinsky dodał w tej wiadomości: „Detaliści komentowali, że nie mogą porównać rzeczywistego wskaźnika sprzedaży, ponieważ Saturn wyprzedaje się, zanim mogą dokonać dokładnych pomiarów. Nasze interaktywne wyświetlacze są wyższej jakości, a nasze oprogramowanie i zapasy są znacznie lepsze”.

Problem jednak leży w tym, że pomimo początkowej euforii, Saturn miał spore problemy ze zdobyciem popularności na rynku, czego nie można powiedzieć o PlayStation.

Sony zdołało znacząco się rozwinąć i zaoferowało graczom takie kultowe sprzęty, jak PlayStation 3, PlayStation 4, czy wreszcie PlayStation 5. SEGA skupiła sie na innym segmencie rynku, współpracując z wydawcami gier i deweloperami, a dwa miesiące temu mogliśmy czytać o planach firmy odnośnie wykupu Rovio Entertainment, czyli studia stojącego za kultowym Angry Birds.

Swoją drogą, swego czasu sam Microsoft rozważał wykup firmy SEGA, ale temat się rozmył.