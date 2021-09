Przeglądamy ofertę słuchawek firmy Huawei. Dzięki różnorodności każdy znajdzie coś dla siebie

Akcja partnerska

Huawei to jedno z największych przedsiębiorstw produkujących elektronikę użytkową na świecie. W jego ofercie, poza smartfonami czy laptopami, znajdziemy również komputery stacjonarne, monitory, inteligentne głośniki i słuchawki. W ofercie polskiego sklepu internetowego marki prezentowanych jest aż 9 modeli słuchawek bezprzewodowych, dedykowanych by spełnić różne potrzeby poszczególnych klientów. Ich możliwości potrafią zaskoczyć.

Jako klienci oczekujemy coraz więcej

Oczekiwania współczesnych klientów, wobec słuchawek bezprzewodowych, bywają przeróżne. Jedni oczekują, by słuchawki świetnie sprawdzały się podczas uprawiania sportu. Inni, by oferowały jak najlepszy stosunek ceny do możliwości. Jeszcze inni wymagają jak najwyższego poziomu odcięcia od dźwięków otoczenia. Znajdą się również tacy, dla których najważniejsza będzie wygoda użytkowania, nawet podczas wielogodzinnego korzystania, na przykład, podczas pracy w biurze typu open space.

Co producenci na to? Starają się tak dopasować ofertę, by trafić z produktami w gusta coraz bardziej wymagających klientów. Samo to, że oferta słuchawek Huawei, jakie obecnie można kupić w Polsce, liczy sobie aż 9 modeli, dowodzi zróżnicowaniu zapotrzebowania ze strony klientów.

W niniejszej publikacji przyjrzymy się poszczególnym modelom, uszeregowanym pod względem ich przeznaczenia i najistotniejszych cech konstrukcji.

Komfort przede wszystkim – słuchawki douszne

Słuchawki dokanałowe, których końcówkę umieszczamy bezpośrednio w przewodzie słuchowym, mają równie liczne grono zwolenników, co sceptyków. Spora grupa użytkowników słuchawek nie jest w stanie zaakceptować tej formy, pozostając przy mniej inwazyjnej formie słuchawek dousznych, zawieszanych na małżowinie. Z myślą o tej grupie użytkowników, w ofercie Huawei znalazły się kolejne dwa modele – FreeBuds 4 oraz poprzedni model – FreeBuds 3.

Najnowszy model to Huawei FreeBuds 4. W porównaniu do poprzednika, poprawiono ergonomię użytkowania, przez co słuchawki nie męczą uszu nawet podczas wielogodzinnego słuchania muzyki. To możliwe jest dzięki mocnym bateriom – łączny czas słuchania muzyki to aż 22 godziny, z czego 4 bez wsparcia etui ładującego. Producent zdecydował się również na zastosowanie technologii szybkiego ładowania – 15 minut ładowania pozwala na 2,5 godziny słuchania.

7.8 Ocena

W specyfikacji poprzedników, Huawei FreeBuds 3, znajdziemy, między innymi, procesor HiSilicon Kirin A1, dzięki któremu mechanizm aktywnej redukcji odgłosów otoczenia jest wyjątkowo skuteczny. Znalazł się w niej również czujnik przewodzenia kostnego, pozwalający na wzmocnienie i wyodrębnienie głosu użytkownika podczas rozmów telefonicznych.

Producent deklaruje, że mechanizmy usuwania odgłosów otoczenia są, w przypadku modelu FreeBuds 3, tak skuteczne, że pozwalają swobodnie rozmawiać podczas biegania i jazdy na rowerze (do 20 km/h).

Solidnym atutem jest również przetwornik dźwięku o średnicy 14 mm. Zastosowanie tak dużej membrany ma pozytywny wpływ na jakość odtwarzanej muzyki.

Imponujące możliwości w korzystnej cenie – słuchawki dokanałowe

Zakup słuchawek prawdziwie bezprzewodowych wcale nie musi wiązać się z przeznaczeniem na ten cel bardzo wysokiej kwoty. W ofercie Huawei znajdziemy również takie modele, które w bardzo korzystnej cenie oferują wszystko to, co niezbędne, by cieszyć się ulubioną muzyką bez jakichkolwiek kabli.

Huawei Freebuds 4i – Etui ładujące i słuchawki – fot. Tabletowo.pl

W ofercie producenta znajdziemy Huawei FreeBuds 4i. W porównaniu do modelu FreeBuds 3i wyróżnia się ulepszoną konstrukcją, by zapewnić większą ergonomię użytkowania, wydłużonym czasem pracy na baterii (do 10 godzin jednorazowo, do 22 godzin z wykorzystaniem etui ładującego) i obecnością tzw. trybu świadomości, w którym wystarczy dotknąć słuchawki, by bez przeszkód przeprowadzić krótką rozmowę np. zamawiając coś w restauracji czy po to, by odsłuchać komunikat w komunikacji publicznej.

8.4 Ocena

A co z poprzednikami, czyli Huawei FreeBuds 3i? Choć jego cena to obecnie 249 złotych, w specyfikacji technicznej znajdziemy, między innymi, aktywną redukcję odgłosów otoczenia, skuteczną nawet do 32 dB i możliwość sterowania dotykiem.

Po wyjęciu z opakowania, Huawei FreeBuds 3i mogą grać nawet przez 3,5 godziny, a możliwość kilkukrotnego doładowania z etui pozwala na wydłużenie czasu bez konieczności podłączania ładowarki do 14,5 godziny.

Dla sportowców

Czym powinny charakteryzować się słuchawki dla osób, które szczególnie chętnie uprawiają różne formy aktywności fizycznej? Przede wszystkim, zwiększoną odpornością na czynniki zewnętrzne, zwłaszcza takie, jak zabrudzenie lub zachlapanie. Ich dodatkowym atutem powinno być jak najlepsze dopasowanie do kształtu ucha użytkownika, by utrudnić wypadanie nawet podczas szybkiego biegu czy przemieszczania się w trudnym terenie.

Model Huawei Sport Bluetooth Headphones Lite spełnia te kryteria, oferując odporność na pot i zachlapania. Spełniają normę odporności IPX5, dlatego można ich używać nawet wtedy, gdy pada deszcz, bez obaw o ewentualne uszkodzenie.

Dodatkowo, do zestawu sprzedażowego dołączone są dwie pary silikonowych nakładek. Ich właściwy wybór skutecznie ogranicza możliwość wypadnięcia słuchawki z ucha podczas ćwiczeń.

Gdy nie korzystamy ze słuchawek, pomocne okażą się magnetyczne zapinki, dzięki którym słuchawki łączą się w pętlę wokół szyi, skutecznie ograniczając możliwość ich przypadkowego zgubienia.

Z połączeniem kablowym

Doskonale zdaję sobie sprawę, że mimo nieustannie rosnącej popularności słuchawek TWS, duża grupa klientów decyduje się na zakup modeli trwale połączonych kablem. Atuty takiego rozwiązania trudno kwestionować. Obecność kabla skutecznie ogranicza ryzyko zgubienia oraz stwarza producentom więcej miejsca na umieszczenie nieco większej baterii.

W portfolio Huawei, słuchawki połączone kablem oznaczone są jako FreeLace. Podstawowy model, którego nazwa to, po prostu, Huawei FreeLace, oferuje nawet 18 godzin odtwarzania na pojedynczym ładowaniu baterii, a dzięki wbudowanej wtyczce USB-C można ładować je ze smartfonów oferujących przewodowe ładowanie zwrotne. To istotny atut zwłaszcza dla tych, którzy planują dłuższe podróże w towarzystwie muzyki, z dala od ładowarki.

Bardziej wymagający klienci mogę zdecydować się na model Huawei FreeLace Pro. W jego przypadku, maksymalny czas pracy na baterii wydłużony został nawet do 24 godzin. Znajdziemy tu również system aktywnej redukcji odgłosów otoczenia, a także szybkie ładowanie przewodowe. Dzięki niemu, wystarczy 5 minut ładowania, by cieszyć się muzyką aż przez 5 godzin.

Dokanałowo, bezkompromisowo

Jak wspomniałem we wstępie, w sklepie Huawei.pl dostępnych jest 9 modeli słuchawek bezprzewodowych tego producenta. Przyszła pora, by skupić się na dwóch konstrukcjach, które z pewnością określić można przymiotnikiem premium. Pierwsza z nich to model dokanałowy, wyróżniający się na tle pozostałych zarówno w kwestii funkcjonalności, jak i jakości dźwięku. To Huawei FreeBuds Pro, którego recenzję przygotowałem dla Was kilka miesięcy temu.

Zapamiętałem je, przede wszystkim, z uwagi na wysoką jakość dźwięku, jaką oferują. To, z całą pewnością, jedne z najlepszych słuchawek dokanałowych, jakie przyszło mi kiedykolwiek odsłuchiwać. Kolejnym, charakterystycznym elementem specyfikacji, jest obsługa przy pomocy szczypania słuchawek. Obojętnie nie można przejść obojętnie również obok mechanizmów aktywnej redukcji odgłosów otoczenia, czy bardzo długiego czasu pracy na baterii – do 8 godzin jednorazowo, do 36 godzin z wykorzystaniem etui.

Z czystym sumieniem, w oparciu o własne doświadczenie, polecam je każdemu, dla kogo wysoka jakość dźwięku jest równie istotna, co możliwość skutecznego odcięcia się od otoczenia.

Niezrównana, wokółuszna wygoda

Przegląd słuchawek Huawei kończę modelem, który również miałem okazję, swego czasu, przetestować. To Huawei FreeBuds Studio, czyli, na tę chwilę, jedyne w ofercie producenta słuchawki wokółuszne.

Huawei FreeBuds Studio, już od pierwszych chwil, imponują bardzo wysoką jakością wykonania, niewielką wagą i bardzo wysokim komfortem użytkowania. Przyznam szczerze, że to jedne z najwygodniejszych słuchawek, z jakimi miałem do czynienia. To właśnie je polecałbym wszystkim tym, którzy muszą korzystać z słuchawek nawet przez kilka godzin dziennie. Podczas testów zauważyłem, że zmęczenie odsłuchem i noszeniem słuchawek, w ich przypadku, pojawia się zauważalnie później niż w przypadku konkurencyjnych propozycji.

Co poza wygodą? Naprawdę fajne brzmienie i solidny mechanizm ANC. A wszystko to, nawet przez 24 godziny. Szybkie ładowanie pozwala na pełne naładowanie słuchawek w 60 minut, a już 10 minut pod kablem zapewnia nawet 8 godzin słuchania muzyki.

Wszechstronne wymagania, wszechstronny wybór

W przypadku słuchawek, często powtarzam, że najlepsi producenci to ci, którzy swoim klientom zapewniają to, co najistotniejsze – możliwość wyboru. Każdy z nas jest inny, podobnie jak nasze oczekiwania względem kupowanych urządzeń, w tym słuchawek. Model, który jednemu z nas nie przypadnie do gustu, dla innego może okazać się tym idealnym i na odwrót.

Dobrze jest mieć wybór, a w przypadku Huawei, gdzie wybierać można aż spośród dziewięciu modeli słuchawek, możliwość wyboru jest naprawdę szeroka. Najlepiej poświęcić chwilę, by zdecydować samemu, mając na uwadze, tylko i wyłącznie, swoje własne, osobiste, preferencje.

Materiał powstał we współpracy z Huawei