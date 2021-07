Jak wybrać bezprzewodowe słuchawki dopasowane do swoich potrzeb?

Akcja partnerska

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że zakup słuchawek (podobnie, zresztą, jak wielu innych sprzętów) sprowadza się do dwóch etapów – określenia swoich potrzeb oraz odnalezienia konkretnego modelu, spełniającego kryteria wymagań i wydatków. Huawei poprosił nas, abyśmy przyjrzeli się szerzej rodzinie Freebuds w kontekście wyboru właściwych dla siebie słuchawek bezprzewodowych.

Rodzina słuchawek Huawei Freebuds składa się aktualnie z kilku modeli, ale dziś na warsztat bierzemy cztery z nich. Wszystkie cztery mieliśmy już okazję wziąć na warsztat, więc ten artykuł przeglądowy będziecie mogli, przed ewentualną decyzją zakupową, uzupełnić pełnoprawnymi, rzetelnymi recenzjami.

Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia do tego, o jakich modelach będziemy rozmawiać.

W powyższej tabeli zamieściłem ceny poszczególnych modeli nie bez powodu – te zdążyły mocno się pozmieniać na przestrzeni ostatnich miesięcy. Myślę tu przede wszystkim o modelu Freebuds Pro (w październiku 2020 słuchawki kosztowały 849 złotych) oraz Freebuds Studio, za które w grudniu ubiegłego roku trzeba było zapłacić 1399 złotych! Cena Freebuds 4i zmalała względem standardowej, a całość uzupełniają świeżo wprowadzone na rynek Freebuds 4.

Jak wybrać słuchawki dla siebie?

Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, który aspekt słuchawek jest dla nas najważniejszy. Wygoda? Jeśli tak, to oczywiście trzeba uwzględnić, co będzie dla nas najwygodniejsze – lekkie i „nieszczelne” słuchawki douszne, odcinające nas nieco bardziej od świata modele dokanałowe czy pełnowymiarowe konstrukcje wokółuszne.

A skoro przy wygodzie jesteśmy, to może ważniejsza będzie mobilność? W rozważaniach musimy też rozważyć czas pracy na baterii oraz, co jakby nie patrzeć najważniejsze, jakość odtwarzanego dźwięku. Choć ten ostatni aspekt zwykle podyktowany jest ceną.

No właśnie, skoro przy tym jesteśmy. Chyba najważniejszym – a przy tym najtrudniejszym – pytaniem, na które sami musimy sobie udzielić odpowiedzi, jest to, ile chcemy przeznaczyć na zakup słuchawek. Jak najmniej? A może lepiej dorzucić trochę więcej do lepszego modelu, który zapewne zaoferuje lepszą jakość dźwięku oraz skuteczniejsze ANC? Są też tacy, którzy uznają, że budżet bez limitu to rozwiązanie najlepsze.

Huawei Freebuds 4i – fot. Tabletowo.pl

No właśnie, ANC. Pozwolę sobie ten aspekt wyróżnić, bo niejednokrotnie jest tak, że słuchawki kupuje się właśnie pod kątem możliwie skutecznej redukcji szumów. Na szczęście technologię tę można spotkać już we wszystkich typach słuchawek, choć oczywiście konstrukcje wokółuszne niemal zawsze poradzą sobie lepiej niż modele dokanałowe. No, chyba, że zestawimy ze sobą pełnowymiarowe „budżeciaki” z flagowymi pchełkami.

Wszyscy przedstawiciele Huawei Freebuds są wyposażone w ANC, więc tutaj te rozważania są nieco mniej istotne. Jednak tym, którym najbardziej zależy właśnie na ciszy, przy wyborze konstrukcji sugerowałbym kierowanie się schematem preferencji wokółuszne → dokanałowe → douszne.

Jeszcze zanim przejdziemy do szybkiego przeglądu rodziny Huawei Freebuds warto byłoby, żebyście odpowiedzieli sobie na powyższe pytanie. Oczywiście nie trzeba znać konkretnej odpowiedzi – myślę jednak, że każdy jest w stanie wybrać preferowaną przez siebie konstrukcję (douszna/dokanałowa/wokółuszna) oraz mniej-więcej określić widełki cenowe, w obrębie których chce się poruszać.

Huawei Freebuds 4i – Etui ładujące i słuchawki – fot. Tabletowo.pl

Huawei Freebuds 4i – niedrogie i wszechstronne

Słuchawki Huawei Freebuds 4i testował dla Was Mateusz w marcu ubiegłego roku i określił je jako znakomity wybór w tej klasie cenowej. Powiedziałbym, że głównym wyróżnikiem tego modelu jest właśnie cena – 299 złotych to rozsądna kwota, jak na przyzwoity model typu true wireless.

Huawei Freebuds 4i to konstrukcja dokanałowa, która świetnie sprawdzi się jako słuchawki „wszechstronne”. Nie trzeba nadmiernie nadszarpywać budżetu, żeby je kupić, sprawdzą się świetnie zarówno podczas codziennych aktywności, jak i przy prowadzeniu aktywnego trybu życia. Izolacja pasywna przy wsparciu ANC wspomoże nas nieco w podróży. To po prostu solidny wybór, bez żadnych wyróżników.

8.4 Ocena

Dousznie czy dokanałowo? Huawei Freebuds 4 vs. Huawei Freebuds Pro

Huawei Freebuds 4 oraz Huawei Freebuds Pro możemy lokować w mniej więcej podobnej półce cenowej. Za te pierwsze zapłacić trzeba 599 złotych, zaś za te drugie – 699 złotych. Głównym czynnikiem różnicującym oba te modele jest właśnie konstrukcja – pierwszy model jest douszny, zaś drugi dokanałowy. Tak czy siak, zarówno Mateusz (testujący „czwórki”), jak i Tomek („testujący Pro”) uznali przygody z tymi modeli za udane.

Douszne Huawei Freebuds 4 wydają się być szczególnie kuszące dla tych, którym nie zależy na zupełnym odizolowaniu się od muzyki, a raczej na codziennym towarzystwie miłych dla ucha dźwięków. Trzeba jednak przyznać, że takich osób nie jest mało – w końcu liczne konstrukcje douszne mają się na rynku całkiem nieźle. Trzeba nadmienić przy tym, że słuchawki wyposażone są w ANC – powiedzmy sobie jednak szczerze, że znikoma izolacja pasywna wręcz dyskwalifikuje ten model dla tych, którzy liczą na absolutne oderwanie się od otoczenia.

Dla kogo Huawei Freebuds 4 okażą się dobrym wyborem? Przede wszystkim dla tych, którzy szukają rozwiązania dousznego, ale przy tym raczej stawiają na lekkość i swobodę w eleganckim wydaniu przy wsparciu przyzwoitego brzmienia. Jak również dla osób, które nie lubią słuchawek z gumkami, które głęboko wchodzą w kanał słuchowy.

7.8 Ocena

Nieco ciekawszą, moim zdaniem, propozycją są słuchawki Huawei Freebuds Pro. Jeżeli ktoś poszukuje dla siebie konstrukcji dokanałowej (lub nie stanowi ona dla niego wady względem rozwiązań dokanałowych), to warto sięgnąć w tym kierunku. Fakt, trzeba wydać nie tak mało – niespełna siedemset złotych, ale powinniśmy w ten sposób otrzymać bardzo uniwersalnych i niezawodnych towarzyszy.

Huawei FreeBuds Pro fot. Tabletowo.pl

Warto nadmienić, że w przypadku Huawei Freebuds Pro możemy mówić o wsparciu ładowania bezprzewodowego, które potrafi być zaskakująco przydatne. Dosyć często to powtarzam, ale o tyle, o ile niespecjalnie korzystam z ładowarki Qi w domu, tak bezprzewodowe ładowanie zwrotne przy pomocy smartfona niejednokrotnie uratowało mi… słuchawki.

W przypadku dobrej izolacji pasywnej oferowanej przez tego typu konstrukcje, możemy też liczyć na naprawdę solidne „odcięcie” się od otoczenia i wyciszenie zbędnych hałasów z zewnątrz – oczywiście tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę.

8 Ocena

A może coś wokółusznego? Oto są – Huawei Freebuds Studio

Tego modelu wręcz nie wypada zestawiać z powyższymi – mobilne konstrukcje „do-” różnią się na tyle od modeli pełnowymiarowych, że rozdzielić je mogą wyłącznie preferencje.

Podczas testów tego modelu, Tomek zwracał szczególną uwagę na komfort użytkowania słuchawek, który pozwalał na wybaczenie wysokiej ceny. Na przestrzeni minionych kilku miesięcy, kwota, którą trzeba za ten model zapłacić, wyraźnie spadła, więc tym bardziej warto wziąć pod uwagę ich zakup.

Huawei FreeBuds Studio fot. Tabletowo.pl

Warto nadmienić, że nie każdemu słuchawki mogą przypaść do gustu jako sprzęt muzyczny – obsługują autorski dla producenta kodek wysokiej rozdzielczości, tak więc posiadacze smartfonów ze stajni Huawei na pewno nie będą mieli na co narzekać. Oczywiście to nie jest tak, że Huawei Freebuds Studio zagrają kiepsko – po prostu wydają się być skrojone do innych zastosowań.

Dla kogo ten model będzie solidną propozycją? Myślę, że przede wszystkim dla tych, którzy potrzebują słuchawek do pracy – bez względu na to, czy w open space, czy na home office (coraz bardziej, swoją drogą, popularnym). To właśnie wtedy docenia się przede wszystkim komfort użytkowania wsparty przez wysoką jakość rozmów telefonicznych, niejako na drugi plan zestawiając – nadal dobrą – jakość odtwarzanego dźwięku. W końcu bezprzewodowe słuchawki często służą nie do odsłuchów, a do tego typu zastosowań!

7 Ocena

Słuchawki „dla każdego” nie istnieją?

Jaki wniosek płynie z tych rozważań, opartych o rodzinę słuchawek Huawei Freebuds? Przede wszystkim: żeby przed zakupem zastanowić się nad swoimi preferencjami i potrzebami, dopiero te plany uzupełniając o odpowiedni budżet cenowy. Konkretny model, jaki zakupimy, dorzucić do tej układanki należy na samym końcu.

Użytkownik, który poszukuje słuchawek do zastosowań zarysowanych przeze mnie dla Huawei Freebuds Studio prawdopodobnie nie będzie zadowolony z Huawei Freebuds Pro i odwrotnie (co więcej, ktoś do opisanych zastosowań może wybrać inny model niż ja i nie będzie przy tym w błędzie ;)). Ba, czasami wydanie mniejszej kwoty może być jeszcze bardziej satysfakcjonujące niż zakup lepszego modelu.

W końcu każdy ma swoje preferencji i to właśnie do nich powinien dobrać słuchawki, prawda?

Artykuł powstał przy współpracy z Huawei