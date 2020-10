Honor 10X Lite wchodzi na rynek i kusi atrakcyjną ceną, ale nie tylko

W ostatnim czasie na rynku zadebiutowało niewiele nowych urządzeń marki Honor. Producent nie chce jednak dać o sobie zapomnieć i własnie wprowadza do sprzedaży nowy smartfon, model Honor 10X Lite. Będzie on kusić klientów atrakcyjną ceną, ale nie tylko.

Jeszcze niedawno nowe smartfony marki Honor debiutowały na rynku jak grzyby po deszczu w lesie, ale przez nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje producent musiał zwolnić tempo do wręcz ślimaczego. Nie zatrzymał się jednak całkowicie – właśnie wprowadził do sprzedaży kolejny model, Honor 10X Lite.

Specyfikacja Honor 10X Lite

Jest to propozycja dla przeciętnego użytkownika, aczkolwiek wcale nie oznacza to, że jest to przeciętny smartfon, obok którego można przejść obojętnie. Model ten ma bowiem wiele argumentów, aby przekonać do siebie klienta.

Smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji wyświetlacz FullView o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), który zostanie umieszczony w obudowie o wymiarach 165,65×76,88×9,26 mm. Całość waży zaś 206 gramów.

Honor 10X Lite (źródło: Honor)

Ponadto smartfon zaoferuje użytkownikom 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Warto tu od razu wspomnieć, że producent zastosował niehybrydowy Dual SIM, więc klienci będą mogli korzystać w tym samym czasie zarówno z dwóch kart SIM, jak i microSD.

Sercem smartfona jest procesor HiSilicon Kirin 710A, a wydajność w grach dodatkowo zwiększy technologia GPU Turbo 3.0. Całość zasilać będzie natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego o mocy 22,5 W przez port USB-C.





źródło: Honor

Do tego na przodzie smartfona znajduje się pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix, a na tyle poczwórny 48 Mpix + 8 Mpix o kącie widzenia 120° + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do wykrywania głębi. Ponadto specyfikacja Honor 10X Lite obejmuje moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Magic UI 3.1 bez dostępu do aplikacji i usług Google.

Cena Honor 10X Lite

Smartfon został wprowadzony już do Arabii Saudyjskiej. Cena Honor 10X Lite w tym kraju została ustalona na 799 SAR (rial saudyjski), co jest równowartością ~840 złotych.

Według nieoficjalnych informacji, cena Honor 10X Lite w Europie ma natomiast wynosić ~200 euro (~930 złotych przy obecnym kursie euro).

