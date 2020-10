Długodystansowe smartwatche Honora już w Polsce. Ceny wydają się być znośne

Minęły już czasy, w których poszukując smartwatcha, byliśmy skazani na dwie-trzy firmy produkujące urządzenia noszone. Obecnie ich wybór regularnie się zwiększa. Dziś do Polski trafiły dwa nowe smartwatche – Honor Watch GS Pro oraz Honor Watch ES.

Honor Watch GS Pro

Znamy ten model, miał premierę na początku września tego roku. Nie minęły dwa miesiące, a doczekaliśmy się jego obecności w Polsce. To jeden ze smartwatchy, w których nie musimy martwić się zanadto o czas pracy. Producent deklaruje nawet 25 dni działania na jednym ładowaniu, co brzmi znakomicie. Przy włączonym GPS (tak, Honor Watch GS Pro ma wbudowany moduł lokalizacji) czas działania skraca się do 48 godzin, ale to i tak niezły wynik.

Honor Watch GS Pro

Ze specyfikacji i funkcji warto wyliczyć 1,39-calowy ekran AMOLED, odporną obudowę spełniającą normę MIL-STD-810G czy ciągły pomiar pulsu przy pomocy sensora od Huawei. Zresztą smartwatch dzieli z zegarkami Huawei znacznie więcej, na przykład procesor Kirin A1 czy opcję pomiaru saturacji krwi tlenem. Nie zabrakło też innych „bajerów” – śledzenia snu, miernika stresu czy ponad 100 planów treningowych dla miłośników ruchu.

Honor Watch GS Pro dostępny jest w przedsprzedaży w sieci EURO RTV AGD w cenie 1099 zł. W jej trakcie, do zestawu z zegarkiem, będą dorzucane słuchawki Honor Magic Earbuds.

Honor Watch ES

Ten smartwatch jest podobno stworzony do fitnessu. Prostokątna koperta o przekątnej 1,64 cala wypełniona jest ekranem AMOLED, całość jest lekka (21 g) i wysoce personalizowana – ma możliwość wymieniania pasków i dostosowywania tła tarczy.

Honor Watch ES

Ponadto Honor Watch ES ma wbudowanych 12 animowanych kursów fitness, pomagających zachować formę oraz 95 planów treningowych. Wykryje też jedną z sześciu aktywności w momencie ich rozpoczęcia – automatycznie.

Tak jak w powyższym smartwatchu, wyposażono go w funkcje śledzenia snu, informuje o poziomie stresu, mierzy nasycenie krwi tlenem i pracę serca za pomocą pulsometru. Nie jest jednak tak wytrzymały jak Honor Watch GS Pro.

Honor Watch ES

Cena za Honor Watch ES to 449 zł, i wydaje się to być naprawdę dobrą kwotą, zwłaszcza, że mówimy o przedsprzedaży, w której dodatkowo dostajemy słuchawki Honor Choice TWS Earbuds. Rzecz znajdziemy w sklepie RTV EURO AGD.