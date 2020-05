POCOPHONE F2 Pro oficjalnie. W tych cenach nie ma sobie równych!

Marka POCO, globalnie znana pod nazwą POCOPHONE, przebojem wdarła się na polski rynek w 2018 roku. POCOPHONE F1 oferował bowiem bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajności (na całym świecie sprzedano ponad 1,64 mln egzemplarzy). Niestety, jej gwiazda szybko przygasła, ponieważ producent nie wprowadzał do sprzedaży nowych smartfonów. Od pewnego czasu z powodzeniem jednak reaktywuje swoją działalność i dziś zaprezentował urządzenie, na które wiele osób czekało z niecierpliwością – flagowego POCOPHONE F2 Pro. W tych cenach nie ma sobie równych!

POCOPHONE F2 Pro – specyfikacja

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz AMOLED bez żadnego wycięcia ani otworu, bowiem aparat do selfie i rozmów wideo umieszczono na wysuwanej z wnętrza obudowy platformie. Ma on rozdzielczość 20 Mpix i oferuje możliwość nagrywania wideo w zwolnionym tempie przy 120 klatkach na sekundę (w 720p).

Jeśli natomiast chodzi jeszcze o sam ekran, to on charakteryzuje się także przekątną 6,67 cala, proporcjami 20:9, rozdzielczością Full HD+ 2400×1080 pikseli, obsługą technologii HDR10+ i śledzeniem palca z częstotliwością 180 Hz. Z panelem zintegrowano też czytnik linii papilarnych, a cały front urządzenia pokryto dla ochrony taflą szkła Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Jak przystało na flagowca, POCOPHONE F2 Pro uzbrojono w najwydajniejszą platformę mobilną Qualcomma, tj. Snapdragon 865, która składa się w sumie z ośmiu rdzeni Kryo 585 (1x 2,84 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,8 GHz; zmodyfikowane 4x A77 i 4x A55). Za przetwarzanie grafiki odpowiada zaś Adreno 620 GPU, a za obsługę sieci piątej generacji dedykowany modem 5G Snapdragon X55. W zależności od konfiguracji, smartfon zaoferuje też 6 GB LPDDR4x lub 8 GB LPDDR5 RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Producent pochwalił się, że urządzenie „wykręciło” w AnTuTu 589983 punkty.

Producent zadbał również o to, aby POCOPHONE F2 Pro się nie przegrzewał – za rozprowadzania ciepła odpowiada wielopoziomowy system LiquidCool Technology 2.0, którego łączna powierzchnia rozpraszania może wynosić nawet 3435 mm². Składa się na niego kilka warstw grafitu, grafen i komora parowa.

Za zasilanie POCOPHONE F2 Pro odpowiedzialność zaś bierze akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 30 W (przez port USB-C). Baterię można naładować od 0% do 100% w zaledwie 63 minuty. W zestawie producent dodaje zasilacz 33 W.

POCOPHONE F2 Pro oferuje również poczwórny aparat na panelu tylnym. Główna matryca ma w nim rozdzielczość 64 Mpix (Sony IMX686) i wykorzystuje technologię łączenia czterech mniejszych pikseli w jeden większy (wskutek czemu wynikowe zdjęcie ma 16 Mpix i charakteryzuje się lepszą jakością). Do tego są 13 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123°, 5 Mpix „oczko” do fotografii makro i 2 Mpix sensor do zbierania danych o głębi ostrości. Moduł potrafi też nagrywać wideo w 8K przy 24 klatkach na sekundę i w 4K przy maksymalnie 60 fps.

Oprócz powyższego, POCOPHONE F2 Pro oferuje także: moduły Bluetooth 5.1 i NFC, obsługę WiFi 6, port podczerwieni, wielokolorową diodę powiadomień, Dual SIM oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Warto na koniec wspomnieć jeszcze, że tył smartfona pokrywa tafla szkła Corning Gorilla Glass 5. generacji. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z POCO Launcher 2.0.

Urządzenie ma wymiary 163,3×75,4×8,9 mm i waży 218 gramów.

POCOPHONE F2 Pro – cena, dostępność

Smartfon będzie dostępny na rynku w dwóch konfiguracjach: z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz z 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na pliki użytkownika. Cenę pierwszej ustalono na 499 euro, zaś drugiej na 599 euro. Sprzedaż POCO F2 Pro już się rozpoczęła na platformach Gearbest i AliExpress, natomiast data premiery POCOPHONE F2 Pro w Polsce zostanie podana „w osobnej wiadomości”.

Dla porównania, realme X50 Pro w wersji 8 GB/128 GB kosztuje w Europie 599,90 euro, a w wariancie 8 GB/256 GB – 669,90 euro. W samej Polsce natomiast – odpowiednio – 2999 zł i 3499 zł.

Na koniec, gwoli ścisłości, wypada dodać, że smartfon będzie sprzedawany pod nazwą POCO F2 Pro na rynku globalnym, zaś w Europie i Polsce jako POCOPHONE F2 Pro.

Źródło: POCO Global, informacja prasowa