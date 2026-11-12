TikTok, ale dla muzyki. Nowy sposób na odkrywanie nieznanych piosenek

Człowiekowi trudno wyobrazić sobie nową, popularną przestrzeń w internecie. W końcu do słuchania muzyki, oglądania filmów czy dyskusji z (nie)znajomymi mamy już kilka opcji. Harman postanowił przygotować unikalną przestrzeń związaną z muzyką przypominającą TikToka.

Jak znaleźć „swoją” muzykę?

Dodawanie przeze mnie utworów na platformach streamingowych do „ulubionych” to dzieło przypadku – albo coś wpadło mi w ucho w jakimś filmie, albo platforma w pewnym momencie po zakończeniu wybranej playlisty rzuciła takim bangerem, że przerwałem wszystko tylko po to, żeby móc to zapisać.

W życiu jest jeszcze kilka metod na poznawanie swojego nowego ulubionego utworu – obserwując kanały na YouTube, gdzie gust prowadzącego pokrywa się z naszym, słuchać radia czy polegać na algorytmach, jakie przygotowują dla nas serwisy. Harman, przedsiębiorstwo należące do Samsunga, chce dodać do tej listy jeszcze jeden patent.

Drops – TikTok dla melomanów

Według Clare Hunter, głównej menedżerki projektu, „Drops wyróżnia ludzki czynnik, oferując ludziom nowy sposób na odkrywanie muzyki poprzez chwile, które czynią utwór wyjątkowym oraz perspektywę osób dzielących ich gust.”

Głównym założeniem aplikacji jest możliwość dzielenia się Dropsami, czyli krótkimi przygotowanymi wycinkami muzycznymi trwającymi do 30 sekund. Pojedynczy „drop” to nie tylko utwór – obok niego pojawia się również tekst, okładka albumu, zdjęcia autorów czy dodatkowy opis użytkownika.

Cel, jaki mogą ustalić sobie twórcy wycinków – którymi mogą być zarówno zwykli użytkownicy, jak i kreatorzy gustu – zależy od nich samych. Może to być zarówno znalezienie nietypowego beatu, wyjątkowych linijek w tekście albo fragmentu, który zwyczajnie chwyta ich zawsze za serce.

Serwis przypomina z grubsza platformę społecznościową. Możemy obserwować znajomych lub krytyków muzycznych, a grafiki zdradzają, że istnieje również możliwość wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami.

A co ze słuchaniem utworów w pełni? Cóż, jest tu pewien haczyk, czy może raczej hak – Drops nie oferuje możliwości odsłuchiwania udostępnianych wycinków muzycznych w pełni. Zamiast tego integruje się on z popularnymi platformami pokroju Tidal, Apple Music czy Qobuz (który jest w Polsce dostępny od października 2026 roku). Brakuje póki co integracji z gigantami pokroju YouTube Music czy Spotify. Z serwisem współpracuje obecnie Universal Music Group czy Symphonic Distribution (muzyka) a także LyricFind, Xperi i MusicBrainz (teksty piosenek).

źródło: Harman

Przyznam, że absolutnie nie czuję tego pomysłu. Jeżeli obserwuję osoby podzielające mój gust, zazwyczaj omawiają i polecają one całe albumy, a nie 30-sekundowe wycinki. Jeżeli chodzi o znajomych, to dlaczego – chcąc podzielić się z innymi muzyczną perełką – mieliby szukać najlepszych fragmentów zamiast po prostu wysłać link, który można zamieścić na grupie w wybranym komunikatorze? Pomysł, na jakim opiera się Drops, mógłby być równie dobrze dużą aktualizacją w dowolnym serwisie streamingowym.

Przekonanie się samemu, czy nowa platforma ma sens, nie jest jednak takie proste. Póki co, dostęp do serwisu uzyskuje się wyłącznie na zasadzie zaproszenia. Istnieje też opcja zapisania się na listę i oczekiwanie na akceptację zgłoszenia.