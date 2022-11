Powraca pad Xboxa 360

W tym roku obchodzimy 17. rocznicę premiery konsoli Xbox 360. Pamiętasz legendarnego pada do tego urządzenia? Jeżeli tak, to dobrze się składa, ponieważ teraz Hyperkin postanowiło go wskrzesić.

Xbox 360 ma już 17 lat

Od premiery Xbox 360, czyli 22 listopada 2005 roku, minęło już 17 lat. Ta konsola śmiało może nosić tytuł „legendarnej” ponieważ wychowała miliony graczy. Tak samo, jak konsola była kultowa, tak też w identyczny sposób możemy opisać kontroler, na którym mogliśmy świetnie bawić się w różne tytuły – na przykład ja spędziłem setki godzin w Halo, ogrywając poszczególne odsłony właśnie z tym gamepadem w dłoni!

Teraz Hyperkin, z okazji 17. rocznicy Xbox 360, postanowił przywrócić do życia tego kultowego pada. Firma postawiła sobie za cel odświeżenie kontrolera i wypuszczenie jego nowej wersji pod nazwą „Hyperkin Xenon”. Jest to oficjalny, licencjonowany kontroler do gier. Nie obawiaj się jednak – nie musisz mieć Xboxa 360, żeby móc z niego skorzystać. Wersja od Hyperkin będzie kompatybilna z Xbox Series X/S oraz PC (z systemem Windows 10 lub 11).

Co wiadomo o Hyperkin Xenon?

Na ten moment wiemy jedynie, że Hyperkin Xenon, czyli odświeżony pad Xbox 360, będzie dostępny w czterech kolorach: czarnym, białym, różowym i czerwonym. Firma nie podała żadnych, szczegółowych informacji dotyczących np. daty premiery, ceny czy specyfikacji technicznej. Nie wiemy więc nic więcej o tym, jakie zastosowano przełączniki i jak bardzo odświeżona wersja będzie zbliżona do pierwowzoru.

7 Ocena

Nie jest to potwierdzona informacja, ale sporo się mówi o tym, że Hyperkin Xenon zostanie zaprezentowany na początku przyszłego roku. Biorąc pod uwagę, że informacja prasowa została opublikowana w listopadzie tego roku, to jest to całkiem prawdopodobny scenariusz.

Jeżeli jesteś fanem tego kultowego pada, a nie miałeś wcześniej styczności z Hyperkin, to nie musisz się obawiać. Wiemy, że ta firma była odpowiedzialna za wypuszczenie repliki Duke’a – pierwszego, oryginalnego Xboxa, a także kontrolera Duke. Wtedy także zrobiono to po to, aby uczcić rocznicę Xbox.