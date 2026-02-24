To powerbank z latarką? Raczej latarka z powerbankiem

Xtorm Powerbank Flashlight to urządzenie, które może okazać się nieocenione w przypadku awarii prądu albo w miejscu, w którym dostępu do prądu po prostu nie ma. Pozwoli podładować akumulator w smartfonie i oświetli otoczenie w razie potrzeby.

Xtorm prezentuje powerbank i latarkę w jednym. To praktyczne cacko

Wskazuje już na to sama nazwa – Xtorm Powerbank Flashlight jest urządzeniem, które łączy w sobie dwie funkcje. Z jednej strony jest to powerbank o pojemności 10500 mAh – wystarczy, by naładować akumulator w typowym smartfonie do pełna i jeszcze coś powinno zostać. Uzupełnianie energii nie powinno też ciągnąć się w nieskończoność, ponieważ maksymalna moc ładowania wynosi 20 W (w przypadku portu USB-C) lub 18 W (w przypadku portu USB-A).

Sam powerbank też może być ładowany z mocą 20 W, dzięki czemu uzupełnianie w nim energii od 0% do 100% zajmuje około 2,5 godziny.

Xtorm Powerbank Flashlight (fot. Xtorm)

Jednak Xtorm Powerbank Flashlight to także latarka i to z prawdziwego zdarzenia. Ma 15-watową diodę LED, klasyczną głowicę i odbłyśnik. Jest w stanie generować strumień światła sięgający nawet 605 metrów, a maksymalna jasność wynosi 1000 lumenów. Z powodzeniem można z niej zatem korzystać na łonie natury.

Wbudowany akumulator pozwala działać latarce przez 10 godzin z pełną mocą i nawet 25 godzin przy jasności ustawionej na 30%.

Xtorm Powerbank Flashlight (fot. Xtorm)

Warto też wspomnieć o aluminiowej obudowie, która cechuje się odpornością na pył i wodę w klasie IP44. Kąpiel czy intensywny deszcz to może być dla tego urządzenia za dużo, ale przypadkowe zachlapanie czy upadek do piachu nie zrobią na nim wrażenia. Nie zabrakło też 6-stopniowego systemu zabezpieczającego (między innymi przed przepięciami, zwarciami i przeładowaniem).

Ile kosztuje Xtorm Powerbank Flashlight?

Polska premiera Xtorm Powerbank Flashlight jest już za nami. Cena wynosi 339 złotych, a zatem jest dość drogo, chociaż trzeba pamiętać, że kupujemy tak naprawdę dwa urządzenia w jednym.