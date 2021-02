Już ponad miesiąc minął od premiery Xiaomi Mi 11. Dlaczego więc mielibyśmy wracać do jego poprzednika – Xiaomi Mi 10? Ano dlatego, że okazuje się, iż był on tym, na co czekało wielu właścicieli Xiaomi Mi 6.

Kariera serii Mi 10 w Polsce była pełna wzlotów i upadków

Xiaomi Mi 10, przynajmniej w Polsce, spotkał się z raczej umiarkowanie entuzjastycznym przyjęciem. Dopiero gdy jego cena spadła, zaczął być bardziej rozchwytywany, bo wiele osób nie wyobrażało sobie wydania co najmniej 3499 złotych na smartfon Xiaomi – a od takiej startowały właśnie ceny serii Mi 10 w kraju nad Wisłą.

Aktualnie Xiaomi Mi 10 (wraz z Mi 10 Pro) jest już praktycznie niedostępny w oficjalnej polskiej dystrybucji. Producent postarał się wyprzedać wszystkie zapasy, organizując coraz to atrakcyjniejsze promocje – w pewnym momencie model Mi 10 dało się kupić poniżej 2000 złotych!.

9.5 OCENA

Xiaomi Mi 10 był tym, na co czekali właściciele Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6 miał swoją premierę w kwietniu 2017 roku. Po nim zadebiutowały Xiaomi Mi 8 i szalenie atrakcyjny cenowo Xiaomi Mi 9, ale najwyraźniej nie były one na tyle atrakcyjne dla posiadaczy Mi 6, aby zdecydowali się oni na przesiadkę. Ich serce (i portfele) skradł dopiero zeszłoroczny flagowiec.

Producent poinformował, że modelem, na który najchętniej przesiadali się użytkownicy Xiaomi Mi 6, był właśnie Xiaomi Mi 10. Co ciekawe, najczęściej wybierali oni najmocniejszą konfigurację, tzn. tę z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. W Chinach jej cenę ustalono na 4699 juanów, natomiast w Polsce taka wersja nie była dostępna.

źródło: Xiaomi

Wychodzi więc na to, że wielu użytkowników Xiaomi Mi 6 czekało nawet trzy lata na przesiadkę, co tylko potwierdza, jak świetnym smartfonem był ten model, a także to, że aby odczuć większą zmianę, trzeba poczekać kilka lat, gdyż zmiany z generację na generację nie są tak duże.

Sam wciąż mam w pamięci Xiaomi Mi 6, bo uważam, że był to jeden z najładniejszych flagowców Xiaomi, szczególnie w tej niebiesko-złotej wersji kolorystycznej, podobnej do Galaxy S7 Edge Blue Coral. Na dodatek jego cena była atrakcyjna, bowiem wynosiła 1999 złotych (Xiaomi Mi 8 kosztował już więcej, ponownej obniżki ceny uświadczyliśmy dopiero w serii Xiaomi Mi 9).