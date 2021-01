Przygotujcie się na globalną premierę Xiaomi Mi 11. Poznamy wtedy także MIUI 12.5 Global

Choć już wiemy wszystko o Xiaomi Mi 11, to jak dotąd nie byliśmy pewni tego, kiedy flagowy smartfon z Chin trafi do Polski ani jakiej ceny należy się spodziewać. Teraz przynajmniej jedna z tych rzeczy staje się jasna.

Znamy datę globalnej premiery Xiaomi Mi 11

Do globalnej premiery Xiaomi Mi 11 jest już blisko! Firma rozsyła już zaproszenia na wydarzenie online, które odbędzie się 8 lutego. Start prezentacji wideo planowany jest na godzinę 13:00 i transmitowana będzie ona na kanałach social media firmy.

Czego spodziewamy się tego dnia?

Rzecz jasna, w świetle reflektorów zobaczymy flagowy smartfon Xiaomi Mi 11. Informacja prasowa nazywa go urządzeniem „dla miłośników kina”. Czyżby producent chciał sprzedawać telefon wraz z jakąś subskrypcją usługi strumieniowania wideo? A może po prostu chodzi o zastosowanie ekranu o odświeżaniu 120 Hz i oceną A+ od DisplayMate? Dowiemy się tego podczas konferencji.

Z pewnością wyczekujemy też informacji odnośnie cen nowego smartfona Xiaomi. Trzeba pewnie nastawiać się na koszt w okolicach 700 euro.

Nie tylko smartfon, ale także nakładka systemowa

Premierze Xiaomi Mi 11 pod koniec grudnia ubiegłego roku, towarzyszyło również ogłoszenie nowej wersji nakładki systemowej tego producenta – MIUI 12.5. Nie mieliśmy jeszcze do czynienia z jej globalną wersją, i to właśnie ona będzie drugą gwiazdą wydarzenia 8 lutego. Wskazują na to komunikaty prasowe, które pojawiły się w kanałach społecznościowych Xiaomi. Co prawda facebookowy post zapowiadający MIUI 12.5 Global został już usunięty przez firmę, ale w internecie nic nie ginie.

Zobaczymy, na ile konferencja Xiaomi będzie wtórna względem tej przeprowadzonej w Chinach, a ile będzie w niej świeżości. Tak czy siak, z Xiaomi Mi 11 widzimy się w następny poniedziałek. Szybko zleci!