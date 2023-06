Na co zwrócić uwagę kupując telewizor dla gracza?

Artykuł sponsorowany

Jesteś graczem i planujesz zakup nowego telewizora? A może po prostu chcesz wymienić swoje już leciwe urządzenie na coś nowego, a przy okazji nadającego się nie tylko do oglądania filmów czy seriali, ale także do ogrywania nowych tytułów? Jeżeli tak, to dobrze się składa – dziś będzie o tym, na co zwrócić uwagę podczas decyzji zakupowej.

Podstawowe parametry są ważne

Telewizory dla graczy muszą cechować się kilkoma ważnymi parametrami. Zacznijmy od przekątnej ekranu, którą należy dobrać odpowiednio do odległości od sofy/fotela/innego miejsca, z jakiego będziesz oglądać treści czy grać (niepotrzebne skreślić). Najczęściej wybierane modele to 55 i 65 cali, ale warto najpierw sprawdzić idealne rozwiązanie dla swojego salonu czy też sypialni.

Jeżeli już wybrałeś wielkość przekątnej, następnie zdecyduj się na technologię – OLED, QLED, a może tradycyjny LED. Uczciwie trzeba przyznać, że w obecnych czasach LED-owe telewizory powoli idą w odstawkę, a zamiast tego producenci często decydują się na promowanie OLED i QLED.

Obie technologie mają swoje plusy i minusy – nie da się jednoznacznie stwierdzić, która jest lepsza. Wydaje się jednak, że to QLED ma lepszy współczynnik cena/jakość, gdyż telewizory z tą technologią często są tańsze, a oferują i tak świetnej jakości obraz (chociaż zazwyczaj mają dość ciemną matrycę). Oprócz tego przy wybieraniu konkretnego modelu warto zerknąć na to, czy producent zaoferował tryb gry i co on konkretnie daje.

W niektórych modelach, przełączając się na „game mode”, można zmniejszyć input lag, zwiększyć częstotliwość odświeżania ekranu z 60 Hz na 120 Hz czy też polepszyć kolory wyświetlane na ekranie. Zazwyczaj jest to oferowane w pakiecie z technologią HDR, która sprawia, że obraz jest bardziej realistyczny, a ustawienia dźwięku odpowiednio dopasowane do gry. Pamiętaj także, aby telewizor był wyposażony w wejście na złącze HDMI 2.1.

Design jest ważny, ale…

Warto podkreślić, że dla większości osób design telewizora będzie ważny, ale nie może to nam przesłonić jego innych cech. Dla przykładu telewizory Samsung The Frame świetnie wyglądają, ale niekoniecznie są pierwszym wyborem graczy – ze względu na częstotliwość odświeżania ekranu, wynoszącą w kilku modelach 50/60 Hz, a także wyraźnie wyższy input lag niż u konkurencji. Zamiast idealnego dopasowania do wyglądu salonu, lepiej jest się skupić na adaptacji obrazu, rozdzielczości czy… właśnie odświeżaniu ekranu.

W obecnych czasach telewizor dla gracza powinien mieć rozdzielczość co najmniej Full HD, a najlepiej 4K UHD. Praktycznie wszystkie warte uwagi TV ze średniej półki oferują już 4K i to w tego rodzaju sprzęt powinniście celować – szczególnie, jeżeli to ma być zakup na lata. PC podpięte do telewizora bądź też konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S uciągną najnowsze tytuły w 4K (owszem, obecnie często w zaledwie 30 FPS, ale miejmy nadzieję, że wkrótce się to zmieni…).

Częstotliwość odświeżania ekranu nie powinna być niższa niż 60 Hz, a najlepiej jakby to było min. 120 Hz. Istnieją telewizory, które oferują standardowe 60 Hz w 4K, ale przy trybie gier „schodzą” z rozdzielczością do Full HD, a zamiast tego oferują wtedy 120 Hz. Warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem, gdy liczy się budżet, a gra się w „szybkie gry”, typu strzelanki, wyścigówki czy FIFA.

Telewizory 8K stają się coraz popularniejszą opcją na rynku, ale jednocześnie są to dość drogie urządzenia i niezbyt chętnie wybierane przez graczy – za częstotliwość odświeżania 120 Hz często przyjdzie nam tutaj zapłacić prawie dwa razy więcej niż za to samo w 4K (a konsole nie oferują grania w 8K). Jest to jednak ciekawa alternatywa dla osób, które chcą czasem obejrzeć film bądź serial w świetnej jakości, a czasem pograć w coś na konsoli/PC.

Input lag to ważny parametr

Na koniec jeszcze kilka słów o jednym, ważnym parametrze, zwanym input lagiem. Dla graczy jest to dość istotne, ponieważ jest to nic innego, jak opóźnienie sygnału wejściowego. W skrócie, jest to czas od np. kliknięcia przycisku na padzie, do reakcji na ekranie. Parametr jest podawany w milisekundach i im mniejszy wynik, tym lepiej.

Topowe telewizory obecnie często osiągają wynik na poziomie około 10 ms. Jeżeli Twój upatrzony TV ma wynik nieprzekraczający 20 ms, to jest to dobry wybór. Unikałbym modeli, które mają opóźnienie powyżej 50 ms, ponieważ robi to już sporą różnicę – szczególnie np. w grach FPS bądź FIFA.

