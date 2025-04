Polska technologia przełamuje bariery językowe w Japonii

Tegoroczne Expo w Japonii pozwoli zaprezentować wiele polskich osiągnięć. Jedno z nich jednak będzie miało praktyczne zastosowanie i ułatwi komunikację gościom z całego świata.

Polska prezentuje swoje osiągnięcia na Expo 2025 w Japonii

Expo 2025 w Osace to światowa wystawa, która potrwa aż do 13 października 2025 roku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-kulturalnych, które odbywa się co pięć lat. Tegoroczne hasło przewodnie wystawy brzmi „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”.

W tym roku w wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele pochodzący ze 161 krajów. Pawilon Polski zajmuje 1000 m2 powierzchni, gdzie uczestnicy przedstawią swoje osiągnięcia w sześciu branżach:

rolno-spożywczej;

medycznej i farmaceutycznej;

kosmetycznej;

zielonych technologii;

gamingowej;

IT/FinTech.

Z okazji Expo 2025 w Osace Poczta Polska stworzyła specjalną emisję filatelistyczną, która składa się ze znaczka pocztowego, kolekcjonerskiej koperty pierwszego dnia obiegu oraz datownika okolicznościowego.

Specjalna emisja filatelistyczna (źródło: Poczta Polska)

Polska technologia pomoże przełamać bariery językowe

To jednak dopiero początek tego, co pokaże polski potencjał. W ramach współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) z firmą Vasco Electronics podczas Expo 2025 zostanie udostępnionych 40 elektronicznych tłumaczy.

Translator Q1 (źródło: Vasco)

Sprzęt z Polski ma ułatwić codzienną komunikację pomiędzy obsługą a osobami odwiedzającymi światową wystawę w Japonii. Elektroniczne tłumacze pozwolą na przeprowadzenie płynnej rozmowy w ponad 100 językach. Udostępnienie urządzeń Vasco nie tylko przełamie bariery językowe, ale również stanie się doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na polską technologię na arenie międzynarodowej.

Elektroniczne tłumacze mają również odegrać ważną rolę w czasie Polsko-Japońskiego Forum Eksportowego. Jak wynika z przekazanych informacji, sprzęt ma tam ułatwić budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcami z azjatyckiego rynku. Wydarzenie zaplanowano na 20 maja 2025 roku w Hilton Osaka.

Vasco Translator Q1 i Vasco Translator E1 – co to takiego?

Vasco Electronics opracowało już kilka produktów, które pomagają przełamywać bariery językowe. Przykładem takiego sprzętu jest Vasco Translator Q1, który nie tylko generuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym, ale również klonuje głos, dzięki czemu konwersacja z rozmówcą z innego kraju może być jeszcze bardziej naturalna.

Innym rozwiązaniem są słuchawki Vasco Translator E1, oferujące płynną rozmowę nawet w 64 językach. Zestaw składa się z dwóch słuchawek nausznych – jedną zakłada na ucho jedna osoba, druga natomiast przekazywana jest rozmówcy. Całość procesu generowania tłumaczenia została oparta na silnikach sztucznej inteligencji. Według deklaracji producenta, technologia ta została dopracowana w taki sposób, że tłumaczenia są dokładne i niemalże natychmiastowe.