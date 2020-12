Procesor Qualcomm Snapdragon 678 – do niedrogich smartfonów z niezłym aparatem. 5G nie ma w zestawie

Qualcomm sporo zarabia na sprzedaży najmocniejszych procesorów dla smartfonów z systemem Android, ale zdecydowana większość tego rynku stanowią urządzenia o średniej wydajności. Je też musi coś napędzać. Takim układem będzie Snapdragon 678.

Nowe serce dla smartfonów ze średniej półki

Snapdragon 678 jest bezpośrednim następcą układu Snapdragon 675. Nie różni się od niego zbyt mocno – to wciąż ośmiordzeniowy procesor z rdzeniami Kryo 460 oraz modemem X12 LTE, budowany w technologii 11 nm. Różnica jest widoczna głównie w bazowej częstotliwości taktowania, która wynosi teraz 2,2 GHz zamiast 2 GHz. Platformę wyposażono także w odrobinę ulepszoną grafikę Adreno 612. Oprócz tego, mamy tu jednostkę przetwarzania obrazu Spectra 250L oraz pewność obsługi urządzeń z 8 GB RAM.

Zdaniem Qualcomma, całość jest bardzo dobrze przygotowana do obsługi nawet bardziej złożonych operacji, bez wykraczania poza średniopółkową cenę. Wlicza się w to współpracę z zaawansowanymi aparatami fotograficznymi – nawet trzema z matrycami, maksymalnie do zestawu 48 Mpix + 25 Mpix + 16 Mpix lub z pojedynczym aparatem 192 Mpix. Producent zapewnia także możliwość nagrywania materiałów wideo w rozdzielczości 4K, tak samo jak opcję nagrywania w zwolnionym tempie w 1080p przy 120 kl./s lub w 720p przy 240 kl./s.

Dobre wieści dla mobilnych graczy

Qualcomm miał zająć się optymalizacją Snapdragona 678 pod kątem silników Unity, Messiah, NeoX i Unreal Engine 4. Większość tytułów mobilnych powinna swobodnie działać na smartfonach z tym układem.

Chipset będzie w stanie działać w połączeniu z ekranem Full HD+ 60 Hz, jak też przesyłać obraz do monitorów zewnętrznych przez USB-C. Za dźwięk odpowie kodek audio Aqstic, stworzony przez Qualcomma.

Modemu 5G nie ma

Jedyne, czego Qualcomm nie umieścił na waflu nowego procesora, jest modem 5G. Ten jest zintegrowany w procesorach serii 7xx, zaś Snapdragon 678 będzie nadal używał tego samego modułu łączności, co poprzednik – LTE z pobieraniem do 600 Mb/s i wysyłaniem do 150 Mb/s. Wi-Fi jest trójzakresowe (Wi-Fi 802ac 1 × 1 MU-MIMO 2,4 GHz i 5 GHz). Bluetooth występuje tu w wersji 5.0. Telefony z nowym układem będą mogły ładować się zgodnie z technologią Quick Charge 4+.

Pierwsze modele urządzeń ze Snapdragonem 678 na pokładzie powinny pojawić się wiosną 2021 roku, ale to już od producentów smartfonów zależy, kiedy zaplanują użyć tego procesora. W każdym razie, Qualcomm jest już gotowy.